Una ricerca italiana individua le cause del Neuroblastoma: arriva la svolta

Ecco una notizia decisamente importante in ambito medico, che potrebbe cambiare la vita di migliaia di bambini. Un team di ricercatori italiano ha probabilmente individuato le cause del Neuroblastoma, ovvero uno dei principali tumori in età infantile. Scopriamo lo studio pubblicato su The Lancet.

Nonostante la pompa per infusione di chemioterapia da inserire nel cervello sia oramai una realtà, purtroppo siamo ancora lontani dal comprendere totalmente e debellare una volta per tutte i tumori più aggressivi, ed il neuroblastoma è purtroppo uno di questi.

Questo particolare tumore che si sviluppa nei neuroblasti, ovvero i precursori dei neuroni veri e propri, ogni anno registra circa 15 mila nuovi casi in tutto il mondo. Ecco perché lo studio condotto dai prof. Mario Capasso e Achille Iolascon, un associato e un ordinario di Genetica medica all'Università Federico II di Napoli e del Ceinge (Istituto di Biotecnologie avanzate), risulta fondamentale.

Il team è infatti riuscito ad identificare delle specifiche mutazioni genetiche ereditarie, in grado di aumentare la probabilità di sviluppare la patologia in seguito. Il prof. Capasso afferma inoltre: "Abbiamo analizzato il Dna di quasi 700 bambini affetti da neuroblastoma e più di 800 controlli mediante sequenziamento avanzato, una tecnica innovativa che riesce a decodificare tutti i geni finora conosciuti in modo affidabile e veloce".

Per quanto possa sembrare banale sottolinearlo, non si tratta esclusivamente di una ricerca con finalità descrittive. Tali risultati infatti, saranno decisivi nella corsa alla diagnosi precoce, quanto mai in grado di fare la differenza tra la vita e la morte. Come afferma chiaramente Iolascon: "I risultati di questa ricerca hanno rilevanti implicazioni cliniche; infatti sono utili a migliorare la diagnosi rendendola sempre più precoce e certa e a migliorare la gestione clinica del paziente indirizzando il medico verso l'utilizzo di trattamenti personalizzati".

Anche se presto saremo in grado di "controllare" la radioterapia, questo studio ci dimostra come vi siano ampi margini di miglioramento in ambito medico con annesse lacune che solo attraverso la continua ricerca sarà possibile colmare, salvando migliaia di vite ogni anno.