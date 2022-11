Questo studio italiano vi dà un'ottima motivazione per bere birra

La birra è una delle bevande più antiche e popolari al mondo, amata da molte persone soprattutto per il caratteristico gusto amaro e distintivo del luppolo, usato per aromatizzare le sue molte varietà. Ora, secondo una nuova ricerca, una birra particolarmente "luppolata" potrebbe avere anche benefici per la salute unici. Scopriamo insieme quali.

In base ai dati raccolti dal recente studio della dott.ssa Cristina Airoldi ed il dott. Alessandro Palmioli (presso l'Università Bicocca di Milano), che insieme ad altri colleghi hanno analizzato le sostanze chimiche estratte dai fiori di luppolo, hanno scoperto come questa pianta possieda importanti capacità nell'inibire l'aggregazione delle proteine ​​beta amiloidi, da sempre associate al morbo di Alzheimer.

Tutti ormai conosciamo, purtroppo, la malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa debilitante, spesso caratterizzata da perdita di memoria e cambiamenti di personalità negli anziani.

Parte della difficoltà nel suo trattamento sta proprio nel ritardo tra l'inizio dei processi biochimici sottostanti e l'inizio dei sintomi, con anche diversi anni che li separano. Ciò significa che spesso si verifica un danno irreversibile al sistema nervoso prima ancora di rendersi conto di essere affetti dalla malattia. Per questo motivo, sono sempre più di crescente interesse le strategie preventive e terapeutiche che possano intervenire prima della comparsa dei sintomi.

Ed è in questo frangente che entra in campo questo nuovo lavoro di ricerca. Infatti, una di queste strategie preventive coinvolge i "nutraceutici", ovvero quegli alimenti che hanno un qualche tipo di funzione medicinale o nutrizionale positiva.

I fiori di luppolo usati per aromatizzare le birre, ad esempio, sono stati studiati come uno di questi potenziali nutraceutici, grazie anche a precedenti studi che ne avevano suggerito la capacità di interferire con l'accumulo di proteine ​​beta amiloidi associate all'Alzheimer.

Per approfondire questa intuizione, la dott.ssa Airoldi, il dott. Palmioli e colleghi hanno voluto indagare su quali composti chimici nel luppolo avessero questo importantissimo effetto "secondario".

Per identificarli, i ricercatori hanno studiato estratti di quattro varietà comuni di luppolo, utilizzando un metodo simile a quello impiegato nel processo di produzione della birra. Dai risultati ottenuti, hanno poi scoperto che gli estratti avevano proprietà antiossidanti, potendo inoltre impedire alle proteine ​​beta amiloidi di aggregarsi nelle cellule nervose umane.

L'estratto "più performante" è stato ottenuto dal luppolo Tettnang, che si trova in molti tipi di lager e birre leggere. Infatti, quando è stato separato in frazioni, quella contenente un alto livello di polifenoli ha mostrato la più potente attività antibiotica e di inibizione dell'aggregazione, promuovendo inoltre processi che consentono al corpo di eliminare le proteine ​​​​neurotossiche.

I ricercatori, sono anche consci che, sebbene questo loro studio non giustifichi necessariamente un aumento del consumo di birre, mostra comunque che i composti del luppolo potrebbero servire come base per i nutraceutici che combattono lo sviluppo del Morbo di Alzheimer.

Rimanendo in tema, uno studio recente aveva messo in correlazione Morbo di Alzheimer e ritmo circadiano, così come una misteriosa relazione tra calore e proteine coinvolte nell'Alzheimer.