Lo studio italiano svela: 'Coronavirus in Italia già a Settembre 2019'

Il Coronavirus Sars-Cov-2, che sta paralizzando il mondo, era presente in Italia già a Settembre 2019, sei mesi prima del lockdown generale imposto dal Governo e molto prima rispetto all’annuncio ufficiale della Cina. A svelarlo uno studio dell’Istituto dei Tumori di Milano, condotto in collaborazione con l’Università di Siena.

Pubblicato sul “Tumori Journal”, lo studio ha preso ad esame i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che tra settembre 2019 e marzo 2020 si erano sottoposte agli esami di screening per il tumore al polmone. E’ emerso che l’11,6% di queste aveva già sviluppato gli anticorpi per il Covid-19, di cui il 14% già a settembre 2019 ed il 30% nella seconda settimana di Febbraio 2020. A livello territoriale, la percentuale più elevata (53,2%) è stata registrata in Lombardia, che è stato l’epicentro del virus in Italia nella prima e seconda ondata.

Per giungere a tali conclusioni, i ricercatori si sono messi alla ricerca degli anticorpi nei campioni di sangue prelevati a 959 persone. In questo modo è stato possibile tracciare la comparsa e diffusione del virus, che evidentemente circolava nel nostro paese da più di un anno fa.

L’identificazione “ufficiale” è avvenuta solo a Febbraio con. Il paziente 1, Mattia di Codogno, che però non si è rivelato tale anche alla luce delle recenti scoperte.

La luce in fondo al tunnel però sembra essere vicina, grazie al vaccino di Pfizer che si è dimostrato efficace per il 90%.