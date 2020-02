Un vaccino contro l'HIV costato 104 milioni di dollari non ha dato i risultati sperati

La ricerca per un vaccino che possa fermare l’AIDS ha portato a un’altra frustrante sconfitta. Il vaccino contro il virus dell’HIV che più di tutti aveva fatto progressi nei test sull’uomo non funziona e lo studio da 104 milioni di dollari che lo ha valutato è stato interrotto.

La ricercatrice Glenda Gray, a capo della ricerca e presidente del South African Medical Research Council (MRC), ha dichiarato che non esistono prove di efficacia e che quindi anni di lavoro sono andati perduti. Lo studio noto come HVTN 702 era iniziato nell’ottobre del 2016 e ha coinvolto 5407 persone tra uomini e donne sessualmente attivi, non infetti da HIV e di età compresa tra 18 e 35 anni.

I ricercatori avevano assegnato a metà di loro il vaccino in fase di sperimentazione mentre all’altra metà il placebo, e il tutto si sarebbe dovuto concludere nel luglio 2022. Recentemente una commissione di monitoraggio ha analizzato i dati per valutarne sicurezza ed efficacia, e in seguito a questo hanno informato Gray che era del tutto inutile continuare.

Gray ha affermato che data la gravità dell’epidemia in Sudafrica con 7 milioni positive all’HIV su circa 38 milioni, era necessario prendere provvedimenti tramite un intervento biomedico e che lo studio HVTN 702 fosse l’unica scelta possibile.

Mitchell Warren, che dirige l'AVAC, un gruppo di sostegno per la prevenzione dell'HIV senza scopo di lucro, afferma che quest'ultimo fallimento non rallenterà lo sviluppo di un vaccino o di una cura definitiva. Enormi passi avanti per sconfiggere completamente il virus sono stati fatti grazie anche ad altri studi come il metodo CRISPR, e ci sono prove di più pazienti che siano riusciti a guarire dall’HIV grazie a circostanze particolari.