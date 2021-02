D'ora in poi lo studio della materia oscura sarà molto più rapido

Quello della materia oscura è un mistero irrisolto da quasi un secolo. Esiste? Come possiamo misurarla? Che effetti ha su ciò che possiamo vedere? Come interagisce con la materia ordinaria?

Esistono numerose idee per studiarla, come considerare l'esistenza di una quinta dimensione per aprire la strada all'esistenza di una nuova particella super-pesante, che, in maniera analoga al bosone di Higgs, medierebbe le interazioni tra materia ordinaria e materia oscura. Ma, per il momento, questa idea è solo una teoria, non ancora verificata dagli esperimenti. Vi ricordo che vi abbiamo parlato recentemente di una nuova proprietà del bosone di Higgs, appena scoperta al CERN di Ginevra.

Tornando invece al tema di questa news, sembra che alcuni fisici sperimentali abbiano avuto un'idea per velocizzare la ricerca della materia oscura. Lo studio è stato pubblicato su Nature, rivista che, ricordiamo, accetta solo un numero molto ridotto di studi considerati estremamente importanti. Se una ricerca è un possibile premio Nobel per la Fisica, con tutta probabilità è stata pubblicata su Nature Physics.

Ma come trovare evidenze dell'esistenza della materia oscura? Secondo la nuova teoria, la ricerca dovrebbe concentrarsi sulla misura di una particella , chiamata assione, con una massa miliardi di volte minore della massa dell'elettrone (9,109×10−31 kg), senza carica elettrica e con interazioni minime con con la materia ordinaria. E' qui che entra in partita un gruppo di ricercatori della prestigiosa Yale University, che dichiarano di aver pensato una tecnica sperimentale per raddoppiare la velocità della ricerca dell'assione. In particolare, i ricercatori sembrano essere riusciti a trovare il modo di cancellare il rumore di fondo dovuto alle fluttuazioni quantistiche, in modo analogo a Zoom che impedisce agli insegnanti di sentire le madri che parlano in un'altra stanza.

I ricercatori hanno notato che se gli assioni passano attraverso un campo magnetico molto intenso hanno una piccola probabilità di trasformarsi in fotoni, che possono essere rilevati come una qualsiasi onda luminosa. Il principale nemico dell'esperimento è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che pone un limite alla precisione della misura di posizione e velocità delle particelle microscopiche.

Il problema sembra poter essere risolto tramite l'uso del quantum squeezing (strizzamento quantistico), che consiste nel manipolare il vuoto quantistico per ottimizzare al massimo la precisione di una determinata misura. Al momento, i ricercatori hanno mostrato come l'utilizzo di questa tecnica gli abbia permesso di effettuare una misura che normalmente richiederebbe duecento giorni, in soli cento giorni.