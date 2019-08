Uno studio sulla memoria: ecco come si forma e come si cancella

Usando modelli murini (topi), i ricercatori di Caltech hanno stabilito che i ricordi forti e stabili sono codificati da team di neuroni che si attivano in sincronia, fornendo ridondanza che consente a questi ricordi di persistere nel tempo. Con implicazioni per la comprensione di come la memoria potrebbe essere influenzata dopo un danno cerebrale.

Guidato dal post doc Walter Gonzalez, il team ha sviluppato un test per esaminare l'attività neurale dei topi mentre apprendono e ricordano un nuovo posto. Nel test, i topi venivano posizionati in un recinto dritto, lungo circa 5 1 metro e mezzo con pareti bianche. Simboli unici segnavano posizioni diverse lungo le pareti, ad esempio un segno più in grassetto vicino all'estremità più a destra e una barra inclinata vicino al centro. L'acqua zuccherata (una delizia per i topi) è stata posizionata alle due estremità della pista. Durante l'esplorazione del topo, i ricercatori hanno misurato l'attività di neuroni specifici nell'ippocampo del topo (la regione del cervello in cui si formano nuovi ricordi).



All'inizio il topo si muove a caso, fino a che non si imbatte nell'acqua zuccherata. Così, appena il topo vede i simboli sul muro, si attivano i singoli neuroni. Ma nel corso di molteplici esperienze con il percorso, il comincia a prendere familiarità con l'ambiente e a ricordare le posizioni dello zucchero. Più il topo nota simboli e più neuroni si attivavano in sincronia.



Per studiare come i ricordi svaniscono nel tempo, i ricercatori hanno quindi trattenuto i topi dalla pista per un massimo di 20 giorni. Al ritorno in pista dopo questa pausa, i topi che avevano formato forti ricordi codificati da un numero maggiore di neuroni ricordavano molto bene l'ambiente. Anche se alcuni neuroni hanno mostrato attività diverse, la memoria del topo era chiaramente identificabile durante l'analisi dell'attività di grandi gruppi di neuroni. L'uso di gruppi di neuroni consente al cervello di avere ridondanza e di ricordare anche se alcuni dei neuroni originali sono danneggiati.



Gonzalez spiega: "Immagina di avere una storia lunga e complicata da raccontare. Al fine di preservare la storia, potresti raccontarla a cinque dei tuoi amici e, occasionalmente, riunirti con tutti loro per per aiutarvi a vicenda a colmare eventuali lacune dimenticate da un individuo. Inoltre, ogni volta che racconti di nuovo la storia, potresti portare nuovi amici a impararla e quindi aiutare a preservarla e rafforzare la memoria. In modo analogo, i tuoi neuroni si aiutano a vicenda per codificare ricordi che persisteranno nel tempo."



Si guarda al futuro: la progettazione di trattamenti che aumentino il reclutamento di un numero più elevato di neuroni per la codifica potrebbe aiutare a prevenire la perdita di memoria.