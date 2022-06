Lo studio dei meteoriti mette in dubbio tutto ciò che sappiamo su Marte

Una nuova analisi del meteorite Chassigny, caduto sulla Terra nel 1815, suggerisce che il modo in cui Marte ottenne i suoi gas volatili - come carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto e gas nobili - contraddice i nostri attuali modelli su come si formano i pianeti.

I pianeti nascono, secondo i modelli attuali, dagli avanzi di stelle. Le stelle si formano da una nuvola nebulare di polvere e gas quando undenso ammasso di materiale collassa per gravità. Ruotando, avvolge più materiale dalla nuvola che lo circonda per crescere.

Questo materiale forma un disco, che rotea attorno alla nuova stella. All'interno di quel disco, polvere e gas iniziano ad aggregarsi in un processo che fa crescere un piccolo pianeta. Abbiamo visto altri piccoli sistemi planetari formarsi in questo modo, e le prove nel nostro Sistema Solare suggeriscono che si sia formato nel medesimo, circa 4,6 miliardi di anni fa.

Ma come e quando alcuni elementi sono stati incorporati nei pianeti è stato difficile da mettere insieme.

Secondo i modelli attuali, i gas volatili vengono assorbiti da un pianeta fuso che si forma dalla nebulosa solare. Poiché il pianeta è così caldo e pastoso in questa fase, queste sostanze volatili vengono inghiottite nell'oceano di magma globale che è il pianeta in formazione, prima di essere parzialmente degassate nell'atmosfera mentre il mantello si raffredda.

Successivamente, più gas volatili vengono rilasciati tramite il bombardamento di meteoriti: i volatili legati a meteoriti carboniosi (chiamati condriti) vengono rilasciati quando questi meteoriti si rompono durante l'introduzione sul pianeta.

Quindi, l'interno di un pianeta dovrebbe riflettere la composizione della nebulosa solare, mentre la sua atmosfera dovrebbe riflettere principalmente il contributo volatile dei meteoriti.

Possiamo distinguere tra queste due fonti osservando i rapporti degli isotopi dei gas nobili, in particolare il kripton.

E, poiché Marte si è formato e solidificato in tempi relativamente brevi in ​​circa 4 milioni di anni, rispetto a 100 milioni di anni per la Terra, è un buon record per quelle primissime fasi del processo di formazione planetaria.

"Possiamo ricostruire la storia della consegna volatile nei primi milioni di anni del Sistema Solare", ha affermato la geochimica Sandrine Péron, ex University of California Davis, ora all'ETH di Zurigo.

Questo, ovviamente, solo se possiamo accedere alle informazioni di cui abbiamo bisogno, ed è qui che il meteorite Chassigny è un dono dello spazio.

La sua composizione di gas nobile differisce da quella dell'atmosfera marziana, suggerendo che il pezzo di roccia si è staccato dal mantello (e si è lanciato nello spazio, precipitando il suo arrivo sulla Terra), ed è rappresentativo dell'interno del pianeta e quindi della nebulosa solare.

"Sebbene il nostro studio indichi chiaramente i gas condritici nell'interno di Marte, solleva anche alcune domande interessanti sull'origine e la composizione dell'atmosfera primordiale di Marte".