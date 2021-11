Uno studio mette in dubbio le 'rosee' previsioni sul riscaldamento globale

Le Nazioni Unite hanno recentemente affermato che, con le attuali politiche climatiche, si otterrebbe un "catastrofico" aumento della temperatura media della superficie terrestre di 2,7 °C entro il 2100, rispetto ai livelli preindustriali.

Durante la COP26 infatti, l'ONU ha affermato che gli impegni rinnovati da grandi emettitori, come l'India, avrebbero un effetto trascurabile sul riscaldamento di questo secolo e sarebbero ancora lontani dall'obiettivo di temperatura dell'accordo di Parigi di 1,5 °C. In questo articolo vi avevamo spiegato cos'è la COP26 per il clima e la sua importanza.

L'apparente precisione di queste stime è però fuorviante, secondo un nuovo studio scritto da diversi collaboratori dei rapporti delle Nazioni Unite, che ne mette in discussione i risultati sulle pagine di Nature Climate Change.

La prof.ssa Ida Sognnaes, scienziato senior presso il centro di ricerca sul clima CICERO ad Olso nonché uno degli autori principali della ricerca, ha affermato: "La falsa precisione dei risultati climatici fornita durante la COP26 può portare i paesi a credere che stanno facendo buoni progressi, quando potrebbe essere vero il contrario".

In discussione è infatti il metodo standard utilizzato per collegare i punti tra una serie di politiche climatiche e gli aumenti di temperatura di fine secolo a cui potrebbero portare. La maggior parte delle proiezioni climatiche si basa su modelli che partono con l'obbiettivo della temperatura desiderata, ad esempio un tetto globale di 1,5°C o 2°C, per poi lavorare a ritroso e capire quali misure politiche devono essere adottate per arrivarci.

Glen Peters, direttore della ricerca di CICERO, ha affermato: "Il nostro studio è solo una previsione. Modelliamo le politiche esistenti e poi vediamo dove andiamo a finire", regolando variabili come l'uso del carbone, le energie rinnovabili e l'imboschimento per raggiungere l'obiettivo di fine secolo.

La maggior parte degli studi sugli impatti del riscaldamento globale evidenzia da un lato uno scenario peggiore di emissioni di carbonio senza sosta, dall'altro invece, percorsi molto più ottimistici verso un aumento di circa 1,5°C. Ma è altrettanto probabile che la temperatura possa salire intorno ai 3°C, nel qual caso sarebbero necessarie politiche ambientali molto più rigide.

La realtà, tuttavia, è da qualche parte tra questi estremi, ed è probabile che rimanga tale per decenni. Nel frattempo uno studio è certo di quali animali sopravviveranno al cambiamento climatico.