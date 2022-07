Questo studio mette in dubbio la storia degli strumenti in pietra

Con l'invenzione degli strumenti in pietra gli antichi umani svilupparono una tecnologia che cambiò radicalmente il loro approccio al mondo. Per gli archeologi il raggiungimento di questo traguardo non fu altro che lo sforzo collettivo di molte persone che lavoravano insieme e imparavano gli uni dagli altri... ma secondo un nuovo studio così non è.

L'archeologo William Snyder e il suo team hanno condotto dei test con 28 volontari, scoprendo che la realizzazione degli strumenti di pietra potrebbe essere differente da quello che immaginiamo. I partecipanti dello studio dovevano capire singolarmente come utilizzare i materiali per realizzare uno strumento in grado di tagliare un filo, ma senza ricevere alcuna istruzione.

I ricercatori volevano vedere se queste persone fossero in grado di capire come realizzare strumenti inventati due milioni di anni fa. Durante le quattro ore dello studio, tutti i 28 partecipanti hanno trovato in modo indipendente tecniche di fabbricazione di utensili utilizzate dagli ominidi due milioni di anni fa.

"Le tecniche di fabbricazione degli strumenti utilizzate da questi individui erano molto simili a quelle impiegate oltre 2 milioni di anni fa", afferma Snyder. Tuttavia l'archeologo Justin Pargeter - non coinvolto nello studio - non è convinto dalle conclusioni del documento pubblicato sulla rivista Science Advances: sebbene i partecipanti al nuovo studio abbiano scoperto le quattro principali tecniche utilizzate dai produttori di utensili antichi, non hanno mostrato alcuna preferenza per la tecnica più comunemente usata due milioni di anni fa.

Nel frattempo Snyder afferma di aver "spostato la linea temporale degli inizi dell'umanità cognitiva in avanti nel tempo di centinaia di migliaia, se non addirittura di un milione di anni", ma non tutti sono d'accordo con tali affermazioni. A proposito, sapete che anche gli oranghi sono capaci di utilizzare degli strumenti affilati?