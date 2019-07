Uno studio mette sotto i riflettori la possibilità che ci sia vita nei pianeti ghiacciati

Un nuovo studio rivela che i pianeti ghiacciati, un tempo considerati troppo freddi per poter ospitare la vita, potrebbero possedere zone sulla loro superficie dove la temperatura è più alta.

Ciò potrebbe aver dato origine a forme di vita semplici in grado di svilupparsi e moltiplicarsi.

La zona abitabile rappresenta una certa area, distante dal Sole, in cui un pianeta potrebbe, teoricamente, avere acqua liquida e temperature non troppo elevate così da poter sostenere la vita.

I pianeti che si trovano in questa fascia possono essere caldi e temperati come la terra o ghiacciati.

La Terra stessa, d’altronde, è passata probabilmente attraverso varie fasi in cui la temperatura calò talmente tanto da ghiacciare l’intero globo. In queste condizioni solo gli organismi marini sarebbero sopravvissuti visto che l’acqua era in media più calda rispetto alla superficie.

Nonostante questi periodi di gelo, la vita sulla Terra è sopravvissuta solo negli oceani, almeno fino al termine del periodo freddo.

Una ricerca dell’Università di Toronto è voluta andare oltre. Il dottor Paradise ed i suoi colleghi volevano sapere se le aree di terra sui pianeti ghiacciati potessero in qualche modo sostenere la vita.

Per fare questo hanno usato un software in grado di simulare diverse variabili climatiche, regolando condizioni come quantità di luce solare, la configurazione dei continenti e, forse la variabile più importante, la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera.

L’anidride carbonica, infatti, intrappola il calore riscaldando il pianeta. Quando la concentrazione di anidride carbonica scende, le temperature si abbassano.

L’anidride carbonica viene naturalmente persa attraverso gli oceani. Il gas si trasforma in acido carbonico che precipita sui fondali marini e, seguendo i movimenti dei fondali stessi, finisce all’interno del mantello.

L’acido carbonico viene spinto in atmosfera dalle eruzioni vulcaniche che lo riconvertono in gas. E’ in questo modo che la Terra è riuscita a riscaldarsi e superare il periodo “freddo”.

Studiando questo meccanismo si è visto, attraverso la simulazione al computer, che alcune zone dei pianeti ghiacciati avevano, sulla superficie, una quantità di anidride carbonica tale da rendere determinate zone dei piccoli paradisi caldi dove la vita poteva fiorire.

Un pianeta, quindi, può passare da una fase “fredda” ad una “calda” e lo studio vuole mettere in luce come, forse, bisognerebbe ridefinire le caratteristiche di un pianeta abitabile.