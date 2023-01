Studio mostra come sarebbe l'universo se si superasse la velocità della luce

Sappiamo che la velocità della luce non può essere superata. Più velocemente un oggetto si avvicina a questo confine, più il tempo sembra fermarsi, ma cosa succederebbe se lo superassimo? La risposta è incredibile (e un pizzico fantascientifica), ma dei ricercatori hanno ora superato (teoricamente) la frontiera della relatività per scoprirlo.

Quello che hanno fatto non va in contrasto con la teoria di Albert Einstein; piuttosto hanno "esteso" alcune regole per creare un sistema plausibile, combinando semplicemente tre dimensioni temporali con un'unica dimensione spaziale (mentre noi umani viviamo all'interno di tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale).

Questo nuovo studio aggiunge ulteriori prove a sostegno dell'idea che gli oggetti possano essere in grado di andare più veloci della luce senza infrangere completamente le nostre attuali leggi della fisica. "Non c'è alcuna ragione fondamentale per cui gli osservatori che si muovono in relazione ai sistemi fisici descritti con velocità superiori alla velocità della luce non dovrebbero esserne soggetti", afferma il fisico Andrzej Dragan dell'Università di Varsavia in Polonia.

Sulla base di questo nuovo modello, gli oggetti superluminali - ovvero più veloci della velocità della luce - sembrerebbero una particella che si espande come una bolla nello spazio, non diversamente da un'onda attraverso un campo. L'oggetto ad alta velocità, invece, "sperimenterebbe" linee temporali diverse.

Anche spingendo al limite le teorie in questione, la velocità della luce nel vuoto rimarrebbe costante anche per quegli osservatori che vanno più veloci di essa, il che preserva uno dei principi fondamentali di Einstein: "la nuova definizione preserva il postulato di Einstein della costanza della velocità della luce nel vuoto anche per gli osservatori superluminali", continua Dragan.

Una delle domande più importanti sollevate dalla ricerca è: riusciremo mai ad osservare questo comportamento nel mondo reale? Rispondere richiederà molto più tempo e molti più scienziati. Nel frattempo questo studio cerca di testare teorie superluminali che potrebbero aiutare a legare insieme la meccanica quantistica con la teoria della relatività speciale di Einstein.