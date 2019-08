Lo studio del lato oscuro dei Giove caldi rivela importanti fenomeni anche sulla Terra

I Giove caldo sono una famiglia di pianeti extrasolari che hanno una massa confrontabile o superiore a quella di Giove ma che, a differenza di quanto avviene nel nostro sistema solare, orbitano molto vicino alla loro stella madre.

La temperatura di questi pianeti, quindi, è molto calda e la loro rivoluzione intorno al sole è velocissima, può durare anche 3 giorni o meno.

Un nuovo studio della McGill University riguarda proprio questi corpi celesti e, in particolare, la faccia rivolta in direzione opposta rispetto alla loro stella madre. Hanno scoperto che, sorprendentemente, la temperatura del lato oscuro è alquanto uniforme.

Questo fenomeno potrebbe suggerire che il lato oscuro abbia nuvole fatte di minerali e rocce.

Come la nostra luna che ha sempre la stessa faccia rivolta verso di noi, così i pianeti gioviani caldi hanno una delle loro facce sempre rivolta contro la loro stella e l’altra faccia in ombra, rivolta verso il gelo cosmico.

Nonostante tutto, utilizzando i dati forniti dai telescopi Spitzer Space e Hubble Space, i ricercatori hanno scoperto che la faccia in ombra di molti di questi pianeti caldi arrivava ad una temperatura di 800°C.

Per spiegare come mai la temperatura fosse così elevata anche sul lato in ombra gli scienziati hanno supposto che il calore riesca a trasferirsi nella faccia fredda da quella calda.

Secondo lo studio, le temperature notturne sono, probabilmente, il risultato della condensazione della roccia vaporizzata in queste atmosfere molto calde.

Proprio per spiegare l’uniformità delle temperature notturne si è ipotizzato che le nuvole dei Giove caldi siano fatte di minerali come solfuro di manganese o silicati.

Ma poiché la fisica di base della formazione delle nuvole è universale, lo studio delle nubi dei Giove caldi potrebbe fornire informazioni sulla formazione delle nuvole altrove nell’Universo, compresa la Terra.