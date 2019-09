Uno studio sui riflessi spinali potrebbe fornire una base per curare malattie come la SLA

Tutti noi possiamo muoverci, fare gesti, correre e mangiare grazie ad una stretta coordinazione tra i muscoli ed il nostro sistema nervoso, il tutto aiutato dal sostegno solido delle nostre ossa.

Tutti questi sono movimenti volontari decidiamo noi quando e come farli, quanta forza imprimerci e quanta precisione dargli. Possiamo decidere se compiere un movimento in maniera veloce ma imprecisa oppure lenta ma estremamente precisa, ad esempio.

Tuttavia, esistono anche movimenti che non sono volontari. Pensiamo, per esempio, alla classica visita dal medico.

A chi non è capitato di farsi fare il test per il riflesso patellare: il medico ci colpisce poco sotto il ginocchio e la gamba si distende in maniera del tutto involontaria.

I riflessi hanno, infatti, la particolarità di non passare per il sistema nervoso centrale di un individuo ma seguono, per semplificare, un percorso più breve ed immediato.

Per questo motivo sono del tutto involontari e non mediati dalla coscienza.

Questo, però, non è l’unico riflesso che esiste e uno studio dell’Università di Copenhagen ci svela qualche particolare in più.

In questo studio sono stati registrati gli impulsi elettrici provenienti dai riflessi midollari di una tartaruga, confrontati con i riflessi di noi esseri umani.

Benché l’uomo sia più complesso di una tartaruga, i meccanismi di base dei riflessi sono grossomodo gli stessi.

Dopo aver confrontato i dati raccolti, i ricercatori hanno ipotizzato che, invece di un piccolo nucleo di comando, i riflessi erano attivati da una grande rete di cellule neuronali, afferma Henrik Lindén.

Quindi non solo un centro di comando a dirigere il riflesso, ma una grande rete di cellule sparse, ciascuna delle quali invia segnali a poche cellule.

Lo studio può portare ad una maggiore comprensione del sistema nervoso spinale, finalizzato in un possibile progresso nei trattamenti di malattie come la SLA e le lesioni del midollo spinale in seguito ad incidenti stradali, afferma Rune W. Berg del team di ricerca.

Il prossimo obiettivo, per il gruppo di ricerca, è mappare questa rete di neuroni.