Uno studio rivela che ogni anno ingeriamo circa 50 mila particelle di microplastiche

Per chi non lo sapesse, le microplastiche sono delle piccole particelle di materiale plastico, grandi circa da 330 micrometri fino a 5 millimetri. Queste particelle stanno colonizzando il mondo, e si trovano da tutte le parti: dalle montagne alle profondità marine, e non in piccole dosi, purtroppo.

Un nuovo e raccapricciante studio pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology, ha determinato che questi minuscoli frammenti di plastica si trovano anche all'interno del nostro corpo, e li ingeriamo giornalmente.

Concentrandosi sullo stile di vita americano, lo studio si è basato su ben 26 ricerche differenti sulla presenza di microplastiche all'interno dei prodotti alimentari, nell'acqua e anche nelle zone urbane in cui c'è possibilità di inalare queste particelle.

Su oltre 3.600 campioni infatti, si è scoperto che il consumo annuale di microplastiche varia dalle 39.000 a 52.000 particelle a seconda dell'età e del sesso. Le stime aumentano da 74.000 e 121.000 se si prende in considerazione anche l'inalazione.

Lo studio ha inoltre osservato che le persone che assumono l'acqua attraverso le sole fonti di imbottigliamento (ovviamente in plastica) possono ingerire fino a 90.000 microplastiche all'anno, rispetto alle 4.000 unità di coloro che consumano solo acqua di rubinetto.

C'è da considerare che queste stime sono soggette a grandi quantità di variazione. Tuttavia, affermano i ricercatori dello studio, questi valori sono probabilmente sottostimati. Gli scienziati non sanno ancora con certezza l'impatto che hanno queste microplastiche sulla salute umana, ma una volta deteriorati potrebbero rilasciare sostanze tossiche nel nostro organismo.