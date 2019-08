Uno studio rivela che gli antichi Greci utilizzassero tecniche edilizie all'avanguardia

Uno degli oggetti simbolo delle città moderne è la gru, uno strumento fondamentale per la costruzione di edifici sempre più alti che ha permesso all'architettura di evolversi e creare scenari sempre più futuristici nelle nostre città.

Ma quello che non immaginiamo è che essa ha origini ben più antiche: furono gli antichi Greci ad inventare questo meccanismo che ha fatto ergere verso il cielo i loro famosi templi (VI secolo a.C.).

Prima di loro nessun’altra civiltà sembra averne fatto uso, ma una nuova ricerca sembra aver svelato l’esistenza di uno strumento di sollevamento precedente alla gru, nato sempre dalla geniale mente degli antichi Greci.

Lo storico dell'architettura Alessandro Pierattini (Università di Notre Dame, Indiana) ha presentato il suo studio su grosse pietre piuttosto antiche, in particolare quelle dei primi templi Greci come il Santuario di Poseidone a Isthmia, Corinto (di almeno 150 anni più antichi rispetto al periodo di invenzione della gru).

Le scanalature sulle sue pietre hanno rivelato l’uso di corde per sollevarle e montarle in loco o per trascinarle fuori dalle cave.

Pierattini ha, così, rivelato, dopo una serie di esperimenti, che un pratico sistema di sollevamento della fune sarebbe stato in grado di sollevare blocchi di ben 200-400 kg.

Oltre a questo, lo studioso ha avanzato l’ipotesi, analizzando nel dettaglio scanalature e buchi, che questi blocchi venissero fatti ruotare in loco, dopo il sollevamento, attraverso un ingegnoso sistema di leve e rulli alquanto sofisticati per l’epoca.

Egli afferma che questo potrebbe essere il primo uso documentato della leva nell’edilizia greca.

Questa ricerca è importante per comprendere l’evoluzione della tecnica dei nostri predecessori e rivela sempre più al mondo l’utilità di branche dell’archeologia più pratiche e sperimentali che sono in grado di ricostruire fattivamente le tecniche e gli usi dei nostri antenati.