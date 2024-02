Un nuovo studio ci rivela l'aspetto dell'ADHD all'interno del cervello

Grazie a una tecnica analitica innovativa, gli scienziati hanno esaminato le immagini cerebrali di oltre 6000 bambini, identificando modelli di connettività comuni nelle persone con disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD).

Questo studio, guidato da Michael Mooney dell'Oregon Health & Science University, ha utilizzato vasti set di dati per sviluppare un nuovo metodo di analisi delle immagini, coprendo aree cerebrali più ampie di quanto fatto precedentemente.

Il risultato, denominato punteggio polineuro (PNRS), ha mostrato una forte associazione tra i modelli di connettività cerebrale e i sintomi dell'ADHD in due coorti indipendenti (sapete che anche Leonardo da Vinci potrebbe esserne stato affetto?).

L'approccio adottato potrebbe non solo fornire intuizioni più precise da set di dati anche piccoli ma potrebbe anche identificare meccanismi condivisi tra diverse condizioni neurologiche e psichiatriche. Ad esempio, un PNRS tipico dell'ADHD potrebbe predire i sintomi della depressione, aiutando a identificare i pazienti a rischio di comorbidità.

Nonostante le diagnosi siano in aumento e la nostra comprensione della condizione si stia espandendo, permangono significative lacune nella conoscenza della sua neurobiologia sottostante. La raccolta di un ampio volume di dati di imaging è solo un pezzo del puzzle; è necessario anche disporre di metodi che utilizzino tali dati per rispondere alle domande poste.

Gli autori dello studio sperano che i loro metodi rendano ciò più realizzabile, sia per l'ADHD che per molte altre condizioni. La ricerca è pubblicata sul Journal of Neuroscience.