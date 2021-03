Uno studio rivela chi segue di meno le restrizioni relative al COVID-19

In questo momento storico ci troviamo a che fare con restrizioni governative che cercano di limitare la diffusione del COVID-19. Uno studio ci rivela quanto diverse classi etniche e sociali seguano le regole e restrizioni relative alla pandemia dovuta al corona virus.

Tra mascherine, coprifuoco, limitazioni agli spostamenti, lockdown, chiusura delle attività, e tanto altro, le regole da seguire e le informazioni da tenere d'occhio non sono certamente poche né facili da tenere tutte a mente. Secondo uno studio effettuato dall'Università di Manchester e pubblicato su BMC Public Health, su un campione di 2.252 adulti, solamente il 5% si è mostrato restio a seguire le regole; un dato certamente positivo per i governi. Lo studio rivela che l'aderenza alle regole cresce in corrispondenza con l'età dei soggetti testati, se essi sono donne e se di etnia bianca.

Di contro, sembra che gli uomini, i giovani adulti e le minoranze etniche siano le classi sociali meno inclini a seguire le regole. In particolare, persone di minoranze etniche sono, secondo lo studio, il 5.9% meno inclini a seguire le restrizioni rispetto a chi si identificava come bianco, mentre le donne rispettano le regole il 6.3% più degli uomini. Lo studio asserisce che i risultati riflettono gli indici di mortalità da COVID-19, più elevati per uomini e per le minoranze etniche rispetto alla totalità della popolazione.

Lo studio conclude invitando i governi a indirizzare maggiormente i loro sforzi verso queste comunità, soprattutto anche dal punto di vista dell'assistenza sociale. Infatti, lo studio ha anche mostrato che soggetti motivati e che percepiscono di non essere "economicamente" vittime delle restrizioni sono più propense ad aderire ad esse. Anche se lo studio è riferito alla situazione in Gran Bretagna, possiamo certamente condividerne i suggerimenti per quanto riguarda il nostro Paese.