Questa è la tenera storia di un pipistrello orfano adottato dall'amica della madre

E’ stata documentata l’incredibile storia di “amicizia” tra due pipistrelli femmina e di come, a seguito della morte di una di loro, l’altra abbia adottato subito il cucciolo dell’amica.

Eventi come questo, tra i pipistrelli, non sono affatto rari. Tuttavia, questa storia è stata ben documentata perché i due pipistrelli femmina hanno partecipato ad uno studio iniziato da quando, per la prima volta, si sono incontrate in cattività. La storia di Lilith e BD, questo il nome dei due pipistrelli, inizia a Panama. Per un esperimento sui legami di questa specie sono stati presi individui, provenienti da gruppi diversi e isolati e quindi senza legami, e sono stati posti in cattività. Per studiare i legami e le relazioni che questi pipistrelli, tra loro estrani, avrebbero intrapreso, essi sono stati osservati per mezzo di telecamere a infrarossi che hanno registrato ogni loro movimento.



E’ così che allo Smithsonian Tropical Research le due pipistrelle, Lilith e BD, si sono conosciute per la prima volta. Nei 100 giorni di riprese gli scienziati hanno osservato il profondo legame di “amicizia” che si è creato tra Lilith e BD e di come tra le due avvenisse frequentemente lo scambio di cibo (soprattutto da parte di BD verso Lilith) e altri comportamenti legati alla reciproca toelettatura del mantello. Questi intensi scambi sono stati osservati in più individui estranei tra di loro dopo la cattura. Probabilmente questi rapporti, secondo gli scienziati, favoriscono la sopravvivenza del gruppo anche se al momento della cattura i pipistrelli non si conoscevano tra di loro.



Lilith era madre di un cucciolo ma, al compimento del diciannovesimo giorno di vita del piccolo, la giovane madre muore. Lo stesso giorno della morte di Lilith la sua amica, BD, ha iniziato ad allattare il piccolo, a toelettarlo quindi, di fatto, ha adottato il figlio dell’amica morta, passando con lui gran parte del tempo rispetto ad altri cuccioli del gruppo. Gli scienziati dello studio si sono quindi chiesti se la cattività possa spingere gli individui ad investire molto di più nella cura degli altri adottando, per esempio, cuccioli rimasti orfani.