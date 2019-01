Studio rivela gli smartphone su cui è possibile aggirare il riconoscimento facciale

Il riconoscimento facciale è sicuramente una delle novità più utilizzate ed apprezzate da parte degli utenti, e sta diventando uno standard per sbloccare gli smartphone. Tuttavia, uno studio condotto dalla Dutch Consumers Association su molti cellulari ha svelato che il sistema può essere facilmente aggirato con una fotografia.

Per condurre lo studio sono stati utilizzati 110 smartphone, e 42 di questi sono risultati essere facilmente ingannabili con una fotografia del proprietario, in quanto il sistema evidentemente non è riuscita a riconoscerla.

L'elenco dei dispositivi che su cui il test ha avuto esito negativo è piuttosto lungo ed include smartphone popolari come Asus Zenfone 5, HTC U11+, Huawei P20 Pro, Motorola One, Nokia 7.1, Samsung Galaxy A8, Sony Xperia XZ3 e Xiaomi Mi A2.

Di seguito l'elenco completo degli smartphone che hanno fallito il test:

Alcatel 1X Asus Zenfone 5 Lite 64 GB Asus Zenfone 5, ZE620KL (64 GB) BlackBerry Key2 BlackBerry Key2 (US version) BQ Aquaris X2 BQ Aquaris X2 Pro General Mobile GM8 HTC U11 + Huawei P20 (EML - L29) Huawei P20 Lite Huawei P20 Pro (CLT - L29) Lenovo Motorola Moto E5 Lenovo Motorola Moto E5 (BR version) Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version) Lenovo Motorola Moto G6 Play LG K9 (LM-X210EMW) LG Q6 Alpha (LG-M700n) Motorola Moto G6 Play (BR version) Motorola One Nokia 3.1 Nokia 3.1 (US version) Nokia 7.1 Oukitel VU Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A8 (32GB) (SM-A530F / DS Samsung Galaxy A8 (64 GB) Samsung Galaxy A8 + (SM-A730F) Samsung Galaxy J8 Brasil Sony Xperia L2 (H3311) Sony Xperia L2 (H3321) Sony Xperia XZ2 (H8216) Sony Xperia XZ2 (US version) Sony Xperia XZ2 Compact (H8314) Sony Xperia XZ2 Compact (US version) Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324) Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266) Sony Xperia XZ2 Premium (US version) Sony Xperia XZ3 Vodafone Smart N9 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 (32GB)

Come si può vedere, iPhone Xr, iPhone Xs ed iPhone Xs Max hanno superato il test, insieme agli ultimi smartphone top di gamma come Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6, Oppo Find X, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9. Di seguito la lista degli smartphone che si sono dimostrati essere non vulnerabili:

Alcatel 3V (5099D) Alcatel 5 Apple iPhone XR (128 GB) Apple iPhone XR (256 GB) Apple iPhone XR (64 GB) Apple iPhone XS (256 GB) Apple iPhone XS (512 GB) Apple iPhone XS (64 GB) Apple iPhone XS Max (256 GB) Apple iPhone XS Max (512 GB) Apple iPhone XS Max (64 GB) Asus Zenfone Max Plus (ZB570TL) Onore 10 Onore 7C Onore 8X Visualizza onore 10 HTC U12 + (versione UE) HTC U12 + (versione USA) Huawei P Smart + Huawei Y6 (2018) (ATU-L21) Huawei Y7 (2018) Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Pro Lenovo Motorola Moto G6 (32GB) Lenovo Motorola Moto G6 (64GB) Lenovo Motorola Moto G6 (US version) Lenovo Motorola Moto G6 Plus Lenovo Motorola Moto Z3 .US version Lenovo Motorola Moto Z3 Play Lenovo Motorola Moto Z3 Play .US version Motorola Moto G6 (BR version) Motorola Moto G6 Plus (BR version) One Plus 5T OnePlus 6 (128 GB) OnePlus 6 (256 GB) OnePlus 6 (64 GB) OnePlus 6 (versione USA) (64 GB) Oppo Find X Samsung Galaxy A6 (32GB) Samsung Galaxy A6 + (32GB) Samsung Galaxy A6 + (64 GB) Samsung Galaxy A9 (2018) Samsung Galaxy J6 (2018) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) (EU version) Modello dual SIM del Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) (versione BR) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Single SIM (EU version) Samsung Galaxy Note 9 SM-N960U1 (versione USA) Samsung Galaxy S9 (SM-G960F / DS) Samsung Galaxy S9 SM-G960U1 (modello USA) Samsung Galaxy S9 256GB Samsung Galaxy S9 dual (128 GB) Samsung Galaxy S9 + (SM-G965F / DS) Samsung Galaxy S9 + 256GB Samsung Galaxy S9 + dual (128 GB) Samsung Galaxy S9 + SIM singola Samsung Galaxy S9 + SM-G965U1 (modello USA) WIKO View 2

Top di gamma come il G7, V35 ed Honor 7A hanno passato il test solo nel momento in cui sono state attivate ulteriori misure di sicurezza.

I risultati sono per certi versi preoccupanti, in quanto molti di questi sono molto utilizzati e popolari tra gli utenti.