Studio rivela che LeBron James migliora l'economia delle città in cui gioca

LeBron James, una delle figure più iconiche del basket mondiale, ha anche un impatto significativo sull'economia delle città in cui gioca. Un recente studio ha rivelato che la presenza di LeBron in una squadra non solo porta vittorie e trofei, ma anche un notevole incremento economico locale.

Ad esempio, durante il suo periodo con i Cleveland Cavaliers, il numero di bar e ristoranti nelle vicinanze dello stadio è aumentato costantemente, raggiungendo un picco di oltre 210 stabilimenti nel 2015. Allo stesso modo, quando si è unito ai Miami Heat, il numero di locali intorno all'American Airlines Arena è cresciuto fino a superare le 250 unità.

Oltre a stimolare il settore della ristorazione, LeBron ha anche un impatto significativo su altri aspetti dell'economia locale. A Cleveland, ha generato circa 200 milioni di dollari di spesa nel distretto del centro, mentre a Los Angeles, si stima che porterà 3.000 posti di lavoro e 29 milioni di dollari in entrate fiscali statali, per un impatto economico totale di 396 milioni di dollari in cinque anni.

Il tutto ha anche un nome: l'effetto LeBron, che va oltre la semplice presenza di un atleta di fama mondiale. La sua partecipazione in campo può influenzare direttamente le entrate locali. Ad esempio, la mancanza di partite casalinghe nei playoff dei Cavaliers senza LeBron potrebbe aver fatto perdere alla regione fino a 150 milioni di dollari.

Questo effetto sembra essere reale, a differenza della correlazione tra il prezzo di Bitcoin e gli avocado o i film di Natale del Doctor Who e il ridotto tasso di mortalità.