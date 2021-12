Studio rivela legame tra carne rossa e aumento rischio di malattie cardiovascolari

Mentre si pensa alla produzione di carne “coltivata” in California, con l’obiettivo di ridurre l’emissione di gas serra data dal processo di allevamento e uccisione di animali, nuovi studi svelano come la carne rossa possa portare a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari.

Il dibattito è acceso da tempo e vede rapporti scientifici spuntare sia in sostegno che contro tale tesi. L’ultimo di questi è stato pubblicato dalla Cleveland Clinic in seguito a oltre un decennio di studi da parte del dottore e autore principale Stanley Hazen. Valutando altre analisi di riferimento insieme ad altre ricerche recenti, egli assieme a suoi colleghi ha scoperto che, quando i batteri intestinali digeriscono alcuni nutrienti abbondanti nella carne rossa e in altri prodotti animali, detto TMAO (trimetilammina N-ossido), allora aumenta il rischio di malattie cardiache e ictus.

Il processo in questione si compone di due fasi: nella prima, i microbi convertono la carnitina in TMAO, causando un possibile aumento nella formazione di coaguli di sangue. Più microbi intestinali potrebbero convertire la carnitina poi in yBB o gamma-butirrobetaina, metabolita intermedio che si occupa proprio della conversione della carnitina in TMAO nell’intestino. Negli onnivori essa è maggiormente presente, mentre i vegetariani e vegani sul lungo termine noterebbero livelli estremamente più bassi, ergo una capacità di conversione minima o nulla di carnitina in TMAO. In altre parole, i livelli più elevati di yBB sarebbero associati a eventi avversi quali malattie cardiovascolari e, nei casi peggiori, ictus, infarti non letali o morte.

Stanley Hazen ha dichiarato: “Questi nuovi studi identificano il cluster di geni microbici intestinali responsabile della seconda fase del processo che collega una dieta ricca di carne rossa a rischi elevati di malattie cardiache. Questa scoperta ci aiuta a orientarci verso nuovi obiettivi terapeutici per prevenire o ridurre il rischio di malattie cardiovascolari associate alla dieta”.

A proposito del cuore, una ricerca pubblicata lo scorso ottobre ha dimostrato come mai i muscoli del cuore non si stancano come gli altri.