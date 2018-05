Studio rivela: il livello di soddisfazione di iPhone X è inferiore agli altri iPhone

Solitamente, la soddisfazione dei clienti Apple nei confronti dei prodotti lanciati dalla compagnia americana è molto alta. Infatti, uno studio condotto nell'ambito del Consumer Satisfaction Index (ACSI) ha rivelato che Apple è il marchio di smartphone con la valutazione più alta in termini di soddisfazione da parte dei clienti.

Nella fattispecie, i possessori di iPhone sia nel 2017 che nel 2018 hanno un tasso di soddisfazione dell'81 per cento, mentre quelli Samsung hanno un indice dell'80 per cento.

Lo studio, a questo punto, ha rilevato che l'iPhone 7 Plus gode del massimo grado di soddisfazione, con l'85 per cento. I nuovi modelli, l'iPhone 8 ed iPhone X, sono entrati in classifica con un tasso dell'83 ed 80 per cento, rispettivamente.

"L'iPhone 7 Plus di Apple è il modello di smartphone preferito in America" si legge nel rapporto, in cui si cita come lo smartphone sia in cima alla classifica "con un punteggio ACSI di 85. Lo smartphone supera anche i modelli più recenti di Apple, l'iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, entrambi fermi ad 83. L'iPhone X invece è molto indietro, ad 80. Per gli utenti, infatti, le funzionalità del modello X non sono sufficienti a compensare i costi".

Per quanto riguarda i dispositivi rivali, il Galaxy S8 Plus ha ottenuto un punteggio di 84, mentre l'S8 normale si è fermato ad 83.

La metodologia utilizzata da ACSI per lo studio prevede l'intervista di più di 45.000 persone nel corso di undici mesi, in questo caso tra Aprile 2017 e Marzo 2018.

Tuttavia, non mancano le sorprese, perchè come sottolineato da molti, il tasso di soddisfazione dei clienti nei confronti di iPhone X sarebbe diminuito dato che qualche mese fa era del 97 per cento, sebbene gli indici utilizzati per calcolarlo siano diversi rispetto a quelli di cui vi abbiamo parlato in questa notizia. E' però interessante notare come, evidentemente, a distanza di qualche mese la soddisfazione degli utenti è diminuita.