Uno studio rivela che il 'Mandela Effect' è incredibile reale e difficile da spiegare

Il mondo dell'internet ha le sue regole, leggi e perfino leggende. Una delle più famose, nate sul web, riguarda il famigerato "Effetto Mandela", ovvero un ricordo non autentico che viene ricordato in massa. Di cosa stiamo parlando?

In calce alla notizia potrete trovare qualche esempio di "ricordo alterato". Ad esempio sui forum di internet molti utenti ricordavano che l'omino del Monopoli avesse un monocolo (mentre in realtà non ce l'ha) o che Pikachu, l'iconica mascotte dei Pokémon, avesse all'estremità della coda una macchia nera. Su internet ci sono centinaia di esempi che demoliranno alcuni dei vostri ricordi.

Perché si chiama Effetto Mandela? Perché in occasione di una conferenza sulla morte di Nelson Mandela, una delle intervenute - un certa Fiona Broome - durante un discorso credeva che la morte del compianto fosse avvenuta negli anni '80 in prigione. La Broome era sicura di ciò, soprattutto perché era supportata dal ricordo condiviso con altre persone e arricchita da alcuni dettagli precisi.

Così recentemente un team di psicologi dell'Università di Chicago ha deciso di analizzare l'effetto Mandela in nome della scienza. Ai partecipanti, dopo che gli venivano presentati loghi iconici, è stato chiesto di selezionare l'immagine che credevano fosse l'originale, nonché di valutare quanto fossero sicuri che fosse corretta e di stimare il numero di volte in cui l'avevano vista.

Incredibilmente, i soggetti dello studio ricordavano le immagini false e imprecise con una frequenza più alta. I motivi non sono ben chiari, ma la "teoria dello schema" potrebbe spiegare quello che succede: le persone potrebbero riempire le informazioni mancanti con informazioni basate sulle loro aspettative e associazioni.

In questo caso, ad esempio, l'effetto Mandela dell'omino del Monopoli è facilmente spiegabile: il monocolo è spesso collegato, soprattutto nella cultura pop, agli uomini ricchi. Nonostante ciò, il team di ricercatori non ha trovato una vera spiegazione per gli errori consistenti compiuti dai soggetti al test, ma la conclusione più importante è che questo effetto non può essere universalmente spiegato da un singolo resoconto.