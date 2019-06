Studio rivela: più il portafoglio è pieno e più è probabile che venga restituito

Un team internazionale di scienziati ha effettuato un curioso test sul campo, "perdendo" 17.303 portafogli, con quantità di denaro variabili, in diverse istituzioni pubbliche e private in 355 città di 40 paesi.

L'idea alla base dell'esperimento è quella di osservare l'onestà delle persone. "L'onestà è importante per lo sviluppo economico e più in generale per il modo in cui la società funziona in quasi tutte le relazioni", ha affermato Alain Cohn, assistente professore presso la U-M School of Information. "Tuttavia, spesso è in conflitto con l'interesse personale".

I portafogli potevano contenere una piccola somma di denaro (circa 13 dollari), una somma maggiore (fino a 100 dollari) o essere vuoti. Ogni portafoglio era trasparente, mostrando al suo interno una lista della spesa, tre biglietti da visita e un indirizzo email.

I membri del team hanno poi "perso" i loro portafogli in luoghi pubblici, come banche, teatri, stazioni di polizia e hotel. I risultati di questa ricerca hanno sorpreso i 279 migliori economisti accademici, che avevano predetto il contrario di quello che è poi accaduto.

Secondo la ricerca, più il portafoglio conteneva denaro e più erano alte le probabilità che quest'ultimo venisse restituito. Sono stati restituiti infatti il 40% dei portafogli vuoti, il 51% di quelli che contenevano pochi dollari e ben il 72% di quelli con molto denaro.

"Le forze psicologiche possono essere più forti di quelle finanziarie", ha dichiarato l'autore dello studio Michel André Maréchal, dell'Università di Zurigo. Paradossalmente invece, ci sono state meno restituzioni in luoghi come il Vaticano o dentro gli uffici di alcuni enti anti-corruzione.