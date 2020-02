Uno studio rivela la grande resilienza degli abitanti dell'isola di Rapa Nui

Un nuovo studio mette in luce un particolare aspetto degli abitanti della famosissima isola di Rapa Nui, nota anche come Isola di Pasqua, dove si trovano le misteriose statue chiamate Moai.

La ben nota Isola di Pasqua, o se vogliamo usare il nome in lingua nativa Rapa Nui, si trova nella zona meridionale dell’Oceano Pacifico. L’isola è particolarmente famosa per le numerose statue (qualche centinaia) dalla testa gigante, scolpite dagli abitanti dell’isola e trasportate, anche per molti chilometri, lungo la costa dove venivano inserite nel terreno con il viso rivolto verso l’interno dell’isola. Queste statue, probabilmente, rappresentavano il centro delle attività sociali e religiose della popolazione che è vissuta sull'isola e le ha costruite. Si ipotizza che esse venissero costruite per migliorare i raccolti o per indicare agli abitanti dell’isola dove trovare le fonti di acqua potabile.

Secondo la teoria più accettata dalla comunità scientifica, la popolazione locale scomparve misteriosamente a causa di sconvolgimenti ecologici estremamente gravi seguiti da un collasso culturale. Tuttavia, un team internazionale di scienziati propone una nuova teoria, diametralmente opposta a quella classica, che mette in luce come gli antichi abitanti di Rapa Nui fossero estremamente resilienti ai cambiamenti e come abbiano continuato a creare le loro statue anche nei momenti difficili. Per prima cosa, gli esperti si sono chiesti quando la popolazione indigena abbia smesso di costruire i Moai e, per fare questo, sono stati raccolti dati stratigrafici e sono state compiute molte datazioni al radiocarbonio.

Questi dati sono stati aggiunti in sofisticati modelli statistici ed i risultati sono davvero particolari: sembra che gli abitanti dell’Isola di Pasqua iniziarono a costruire i Moai tra il XIV e il XV secolo fino a dopo il primo contatto che queste genti ebbero con gli Europei nel 1722. Se la popolazione locale avesse realmente subito un collasso e fosse scomparsa subito dopo l’arrivo degli Europei, la costruzione dei Moai, processo dispendioso da un punto di vista energetico e che richiedeva determinate conoscenze, si sarebbe interrotta molto prima del 1722.

L’arrivo degli Europei decreto, però, la nascita di nuovi problemi per i nativi di Rapa Nui come, ad esempio, nuove malattie o essere presi come schiavi ma ciò non ha intaccato l’animo della popolazione dell’Isola di Pasqua che ha dimostrato di avere, secondo quanto afferma la ricerca, una grande resilienza contro gli eventi avversi.