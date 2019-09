Una studio della Royal Society ci mostra il futuro della telepatia

Secondo uno studio sulla tecnologia di impianti neurali, portato avanti dalla Royal Society, famosa organizzazione scientifica britannica di cui hanno fatto parte, tra gli altri, Leibniz, Volta, Planck, Otto Hahn, Albert Einstein, Charles Darwin, Srinivasa Ramanujan, Stephen Hawking; presto saremo in grado di comunicare telepaticamente.

Lo studio presenta alcune delle innovazioni che le interfacce cervello-computer renderebbero, almeno potenzialmente, possibili. Lo studio mette in risalto, in oltre, tutti gli eventuali problemi legati alla privacy in una società così interconnessa con i computer.



Dallo studio: "Non solo i pensieri, ma anche le esperienze sensoriali, potrebbero essere comunicate da cervello a cervello. Qualcuno in vacanza potrebbe inviare una 'cartolina neurale' di ciò che vede, sente o assaggia nella mente di un amico a casa".



Per assicurarsi che questi impianti neurali siano utilizzati a beneficio delle persone e della società (e non contro di essa), e per evitare che aziende private come Facebook (che stanno già lavorando su questi temi) dettino come la tecnologia debba essere utilizzata, la Royal Society ha chiesto che venga svolta un'indagine governativa ufficiale sulla tecnologia.



"Potrebbe portare enormi benefici economici al Regno Unito e trasformare settori come il NHS, la sanità pubblica e l'assistenza sociale", ha detto Christofer Toumazou, ingegnere dell'Imperial College di Londra. "Ma se gli sviluppi sono dettati da una manciata di aziende, le applicazioni meno commerciali potrebbero essere messe da parte. Ecco perché chiediamo al governo di avviare un'indagine nazionale".



Una prospettiva davvero emozionante, e a tratti inquietante. Chissà quale di questi aspetti prevarrà.