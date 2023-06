Studio scopre che il caldo aumenta la probabilità di essere morsi dai cani

Secondo una recente ricerca condotta dalla Harvard Medical School, il cambiamento climatico potrebbe avere un effetto sorprendente: un aumento dei morsi da parte dei cani. Il documento, pubblicato sulla rivista Nature, ha scoperto che i cani tendono a mostrare comportamenti più aggressivi e mordaci durante le giornate calde, soleggiate e inquinate.

In particolare, gli studiosi hanno analizzato più di 70.000 casi documentati di morsi dei migliori amici più antichi dell'uomo in otto città statunitensi, registrati tra il 2009 e il 2019.

Incrociando questi dati con le informazioni meteorologiche disponibili, hanno riscontrato un aumento dell'11% dei morsi nei giorni con un'alta esposizione ai raggi UV, del 4% nei giorni più caldi in generale, e del 3% nei giorni con una maggiore presenza di ozono, un comune inquinante.

Ci sono, tuttavia, alcune limitazioni. Il calore, dopo tutto, non è l'unico fattore di aggressività. Le registrazioni dei morsi utilizzate nella ricerca non includono dettagli come la razza del cane, il sesso, lo stato di sterilizzazione, informazioni sulle persone che hanno subito il morso, e altri dati come età, genere e familiarità con il cane.

Questi non sono gli unici animali a mostrare una maggiore aggressività con il caldo, poiché anche per gli umani è stato documentato un collegamento simile. A proposito di alte temperature, sapete che alcune creature stanno persino cambiando la forma del loro corpo per far fronte a questo problema sempre più impattante?