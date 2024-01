Studio scopre che Giove ha getti magnetici e rivoluziona tutto

La recente scoperta di getti magnetici su Giove rappresenta un importante passo avanti nella comprensione del Sistema Solare. Questi, flussi rapidi di plasma che si formano nella regione tra il campo magnetico di un pianeta e il vento solare, sono stati osservati in precedenza solo attorno a Terra e Marte.

Tuttavia, la nuova ricerca ha rivelato la presenza di tre getti magnetici nella magnetosfera di Giove, la più grande del Sistema Solare. I dati della sonda Voyager 2, che ha visitato il pianeta nel 1979, sono stati riesaminati dagli astronomi dell'Harbin Institute of Technology di Shenzhen. Hanno trovato prove di tre getti, uno in movimento verso il Sole e due che si allontanano da esso.

Questi si estendono dal bow shock, la regione in cui il vento solare si scontra con il campo magnetico, in questo caso quello di Giove. Le particelle solari vengono riscaldate e rallentate dal campo magnetico, creando getti di plasma di dimensioni proporzionali alla grandezza del bow shock. La scoperta non è sorprendente, data la potenza del suo campo magnetico.

Tuttavia, osservazioni preliminari suggeriscono che getti simili possano esistere anche attorno a Mercurio e Saturno. Mercurio, il pianeta più piccolo del Sistema Solare, ha un campo magnetico molto debole, circa l'1,1% di quello terrestre.

Sebbene i dati su questi due pianeti non siano altrettanto solidi, il team ritiene che questo comportamento del plasma sia molto comune tra i corpi celesti e che i getti possano interagire anche con le lune dei giganti gassosi. Tuttavia, i dettagli di questi comportamenti richiederanno ulteriori studi.