Studio shock rivela che 90% degli inchiostri per tatuaggi ha ingredienti dannosi

I tatuaggi, a volte simboli di ribellione a volte con significati molto profondi, sono oggi una forma d'arte e di espressione personale ampiamente accettata. Tuttavia, nonostante la loro popolarità, pochi sono a conoscenza di cosa contengano realmente gli inchiostri che colorano permanentemente la pelle.

Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Binghamton ha portato alla luce dati allarmanti: ben il 90% degli inchiostri analizzati presentava sostanze non elencate sulle etichette.

L'indagine ha preso le mosse dall'osservazione di sostanze non dichiarate negli inchiostri durante uno studio sugli effetti della luce sui tatuaggi. Ciò ha spinto i ricercatori a esaminare più a fondo la composizione degli inchiostri, analizzando prodotti di nove produttori diversi, provenienti sia dal mercato internazionale sia da quello locale, e includendo un'ampia gamma di colori.

I risultati hanno evidenziato discrepanze significative tra le sostanze dichiarate e quelle effettivamente presenti negli inchiostri, tra cui pigmenti diversi da quelli elencati e additivi mai menzionati come il polietilenglicole e il glicole propilenico, rispettivamente associati a rischi di danni agli organi e reazioni allergiche. Altre sostanze non dichiarate comprendevano antibiotici e componenti nocivi per le donne in allattamento.

L'indagine ha messo in particolare evidenza i problemi legati ai pigmenti rossi, che sembrano essere i più problematici, sebbene non sia ancora chiaro il motivo. La presenza di metalli come il nichel, noto allergene, potrebbe spiegare alcune reazioni avverse, ma la mancanza di trasparenza e di regolamentazione rende difficile per i consumatori prendere decisioni informate.

In risposta a queste scoperte, il team di ricerca ha lanciato il sito web "What’s in My Ink?", volto a fornire informazioni dettagliate sugli inchiostri per tatuaggi e a supportare tatuatori, tatuatrici e clienti nella scelta di prodotti sicuri.

A proposito di tatuaggi: sapete come sono fatti i primi strumenti dei tatuatori?