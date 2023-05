Studio shock mostra che il 99% dell'aria che respiriamo è nociva

Secondo quanto riporta uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Planetary Health, il 99% della popolazione della Terra è esposta a livelli malsani di inquinanti atmosferici noti come PM 2.5, ovvero polveri sottili con dimensioni minori o uguali a 2,5 micron.

"Quasi nessuno è al sicuro dall'inquinamento atmosferico", ha affermato Yuming Guo, l'autore principale dello studio e professore alla Monash University. "Il risultato sorprendente è che quasi tutte le parti del mondo hanno concentrazioni medie annuali di PM 2,5 superiori alle linee guida sulla qualità dell'aria raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità."

Questi minuscoli inquinanti, grandi un trentesimo della larghezza di un capello umano, possono viaggiare nei nostri polmoni e nel flusso sanguigno e sono considerati i più pericolosi. Gli scienziati hanno valutato la concentrazione di queste particelle in tutto il mondo dal 2000 al 2019. Complessivamente, le più elevate potevano essere trovate in Asia orientale, Asia meridionale e Africa settentrionale.

Nel 2019, pensate, solo lo 0,001% della popolazione mondiale è stata esposta a livelli di inquinamento da PM 2,5 che l'Organizzazione mondiale della sanità ritiene sicuri. Non solo: lo studio ha rilevato che in tutto il mondo il 70% dei giorni in un anno superava i livelli raccomandati. Tuttavia, lo stesso Guo ha affermato che la soglia raccomandata dall'OMS per le concentrazioni di queste polveri sottili è "discutibile".

Nel 2021, l'OMS ha dimezzato i limiti accettabili per promuovere sforzi migliori per ridurre l'inquinamento atmosferico e proteggere le popolazioni; anche utilizzando la soglia precedente dell'OMS, però, Guo e i suoi colleghi hanno scoperto che solo l'1,8% della popolazione mondiale nel 2019 era esposto a una quantità inferiore ai livelli raccomandati.

"Non esiste un livello sicuro di inquinamento atmosferico", ha affermato Neelu Tummala, medico che non è stato coinvolto nello studio, e che ha definito le ultime raccomandazioni dell'OMS "aggressive", ma "sottolinea anche quanto sia importante abbassare i nostri livelli di inquinamento atmosferico a causa di così tanti impatti sulla salute associati all'inquinamento atmosferico."