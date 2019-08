Uno studio spiega che non fu l'era glaciale a far estinguere gli orsi dall'Europa

Un team di ricercatori e studiosi appartenenti a più Università europee ha effettuato uno studio molto interessante analizzando una nuova, possibile causa di estinzione degli orsi delle caverne, diversa da quella comunemente accettata dalla comunità scientifica.

Fino ad oggi si è creduto che gli orsi delle caverne, specie comune nell’Europa di più di 40.000 anni fa, si sia estinta per colpa dei cambiamenti climatici, ovvero di una delle tante ere glaciali che hanno attanagliato la Terra nei millenni.

Il nuovo studio azzarda l’ipotesi che la causa primaria dell’estinzione degli orsi delle caverne non sia imputabile all’era glaciale, che pure probabilmente ha contribuito, quanto all’intervento dell’uomo che ha sistematicamente cacciato questi animali fino a provocarne l’estinzione.

Per arrivare a tale ipotesi il team di scienziati ha studiato il DNA presente all’interno dei mitocondri dei resti delle ossa degli orsi delle caverne. Il DNA mitocondriale, chiamato anche m-DNA, è spesso usato come oggetto di studi genetici data la sua relativa semplicità.

L’orso delle caverne si estinse definitivamente alla fine dell’ultima era glaciale e, fino ad ora, si credeva che non fossero stati in grado di far fronte al cambiamento climatico perché, ricordiamolo, la dieta degli orsi è prevalentemente una dieta erbivora per almeno il 60-70%.

Il cambiamento climatico ha quindi privato l’animale della sua fonte di nutrimento primaria.

Probabilmente la crisi climatica ha contribuito ma è stata la mano dell’uomo a decretarne la definitiva fine.

Lo studio del m-DNA, infatti, ha mostrato che il declino degli orsi è cominciato molto prima dell’inizio dell’ultima era glaciale, iniziata circa 40.000 anni fa.

L’uomo di Neanderthal prese ad abitare le zone europee proprio 40.000 anni fa ma non fu nemmeno lui l’artefice della fine degli orsi in quanto preferiva convivere con essi piuttosto che ucciderli.

Ma allora chi fu il colpevole dell’estinzione degli orsi? Probabilmente l’Homo Sapiens che, con le sue sofisticate tecniche di caccia, riusciva a cacciare gli orsi con facilità per ottenere dall’animale pelliccia e carne.

Con il diminuire del loro numero, gli orsi divennero facilmente bersaglio di malattie mentre il loro pool genetico (la quantità totale dei geni e delle loro mutazioni) calava drasticamente fino a quando l’intera specie non scomparve dall’Europa.