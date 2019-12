Uno studio ci spiega perché non è etico né funzionale allevare i polpi

Uno studio spiega perché non è consigliabile allevare i polpi e tenerli quindi in cattività. Ed i problemi etici sono solo uno dei tanti che si potrebbero incontrare.

La carne di questo animale marino è estremamente buona e salutare e, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, la richiesta di questo alimento da parte dei consumatori è in costante aumento con relativa crescita di prezzo. Non è strano, quindi, alla luce di tutto questo, pensare che sia più conveniente allevare questi animali piuttosto che pescarli. Tuttavia, anche questa strada, secondo un gruppo di scienziati, non è affatto semplice e potrebbe avere un grosso impatto ambientale. La ricerca che è stata svolta sull'impatto ambientale che un tale allevamento potrebbe significare ha visto la partecipazione di menti provenienti da diversi ambiti di studio come, per esempio, scienziati dell’ambiente, filosofi, psichiatri che, insieme, hanno pubblicato lo studio su Science and Technology.

Tra i vari problemi che lo studio mette in luce si possono annoverare gli alti tassi di azoto e fosforo che un allevamento del genere produce (derivanti dai rifiuti e dalle deiezioni che emettono questi animali) e l’aumento di malattie che si potrebbero diffondere con più facilità tra gli individui. Tuttavia, dallo studio emergono due problemi sui quali bisogna mettere l’accento: l’approvvigionamento di cibo e l’estrema intelligenza di questi animali. Per quanto riguarda l’approvvigionamento di cibo, i polipi sono dei gran mangioni e si nutrono di una gran quantità di carne, circa tre volte il loro peso, nel corso di tutta la loro vita. Questa elevata quantità di cibo aumenterebbe la pesca oltre che, in questo modo, anche la pressione che l’uomo già esercita sulle altre specie ittiche.

Senza contare, poi, che i piccoli di polipo si nutrono di animali vivi, con tutti i problemi che questo loro comportamento creerebbe in un allevamento. L’aspetto però più problematico riguarda l’intelligenza di questi animali. Sono, infatti, animali estremamente intelligenti e scaltri e una vita in cattività, ci dicono gli scienziati, potrebbe essere estremamente dura e crudele per loro, abituati a esplorare e a interagire con il loro ambiente. Un ambiente senza stimoli come quello degli allevamenti, continuano gli scienziati, potrebbe avere effetti deleteri sul benessere animale di questa specie.