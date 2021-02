Lo studio sulla strategia di caccia al castoro del lupo vi sorprenderà

Un nuovo studio evidenzia come i lupi, al momento della caccia, utilizzino sopraffine tattiche per stanare la preda e che una delle strategie più importanti per la caccia al castoro sia... la pazienza!

I lupi sono predatori estremamente efficienti e intelligenti. L’attacco in branco è sicuramente il punto di forza per questa specie che, soprattutto nei periodi invernali, li rende capaci di catturare e divorare prede molto più grandi di loro. Tuttavia, nei mesi estivi, più caldi, questi animali sono più propensi a cacciare per conto loro, in solitudine, iniziando a far provviste per i mesi freddi in arrivo. Una delle prede preferite dei lupi è il castoro. Nonostante quest’ultimo non goda di una buona vista può, invece, contare su un olfatto ed un udito molto fine. A rendere le cose più difficili per il lupo vi è il fatto che il castoro passa poco tempo sulla terraferma e che, pur essendo più piccolo rispetto al lupo, è dotato di muscoli possenti e di denti pericolosi.

Così un gruppo di scienziati, in uno studio, ha voluto documentare le tecniche di caccia di questi splendidi animali ed i siti dove eseguono le imboscate ai danni dei castori, cercando di scoprire i segreti di caccia di questi splendidi quadrupedi. Sono state eseguite 15.000 ore di ricerca e sono stati osservati 962 tentativi di predazione al castoro. Di questi tentativi, solamente 214 sono andati a buon fine con il lupo che ha divorato il povero castoro. Nell’89-94% dei casi il canide si è posizionato sottovento, privando così il castoro di ogni possibilità di identificare la sua presenza. Tuttavia, non si può dire, secondo gli scienziati, che negli altri tentativi il lupo abbia fallito la caccia perché semplicemente il castoro, lasciando per poco tempo l'acqua per la terraferma, non era presente nel luogo dell’imboscata.

I castori, infatti, passano poco tempo sulla terraferma, per questo gli scienziati credono che la strategia migliore da utilizzare per questa particolare preda sia la… pazienza! Molti lupi hanno infatti aspettato l’arrivo del castoro dalle 4 alle 12 ore con l’esemplare più determinato che ha atteso nel luogo dove, secondo lui, sarebbe comparso il castoro per oltre 30 ore. Insomma, campioni di pazienza che, unita ad una attenta pianificazione del luogo dell’imboscata, permette a questi animali di catturare gli ignari castori.