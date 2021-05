Studio suggerisce che la 'mascolinità tossica' non deriva dalla figura paterna

Con "mascolinità tossica" ci si riferisce ad un insieme di comportamenti sociali e credenze comuni particolarmente negativi. Secondo una nuova ricerca, l'assenza o presenza di un modello maschile, come genitore, non gioca alcun ruolo nell'atteggiamento degli uomini.

Viene considerata mascolinità tossica quella forma di mascolinità che si oppone alle altre, e nel farlo suggerisce che le altre siano inferiori. Nella concezione di mascolinità tossica rivediamo comportamenti spesso estremamente sessisti, gli uomini della categoria vengono descritti come; assertivi, coraggiosi, competitivi, ma spesso anche misogini e sessualmente aggressivi.

George Van Doorn, Jacob Dye e Ma Regina de Gracia, sono sociologi della Federation University in Australia, e insieme hanno deciso di esplorare le origini della mascolinità tossica, cercando soprattutto di scoprire quale ruolo ha il padre nello sviluppo dell'individuo "tossico".

Lo studio, pubblicato sulla rivista Personality ad Individual Differences, è stato condotto sull'intervista di 188 uomini di età compresa tra i 18 e i 62 anni. "Si dice che, particolarmente i padri, siano essenziali nello sviluppo della personalità dei propri figli", ha detto Van Doorn, autore principale dello studio.

Il sondaggio ha analizzato diversi aspetti delle esperienze vissute e dalle convinzioni dei partecipanti, infatti è stato diviso in tre parti. La prima si concentrava sulle informazioni riguardo il rapporto che si aveva con amici e parenti. Il secondo ha cercato di scoprire le esperienze infantili più avverse. L'ultima parte invece, comprendeva 29 affermazioni con cui i partecipanti potevano esprimere una condivisione del principio, o meno.



Non sono tuttavia risultati correlati in alcun modo la figura paterna dell'individuo con questo stesso, nello sviluppo della mascolinità tossica. Neppure la relazione madre-figlio o le esperienze traumatiche -che possono condurre al disturbo da stress post traumatico- sembrano avere un qualche ruolo nella faccenda.



Il sociologo dell'Università del Colorado, Cliff Leek, che non era coinvolto nello studio, ha affermato che è molto probabile che questo atteggiamento si sviluppi grazie alla frequentazione di determinati circoli sociali segregati per genere, come le confraternite nel caso degli statunitensi, o anche semplicemente le squadre sportive.