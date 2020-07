Uno studio ha svelato quali sono le password più usate dagli utenti: c'è 123456

Una dottoressa in ingegneria informatica ha condotto quello che può a tutti gli effetti essere definito uno dei più grandi studi sul riutilizzo delle password, allo scopo di sensibilizzare gli utenti sulle misure di sicurezza da adottare nel momento in cui si sceglie una parola chiave per i servizi. Purtroppo, non mancano le sorprese.

E' infatti emerso che una password su 142 è ancora la classica "123456". I risvolti di questo utilizzo sono potenzialmente catastrofici, in quanto non solo è estremamente elementare e facile da individuare, ma è anche poco sicura e non rispetta i protocolli classici quali alternanza tra maiuscole e minuscole, presenza di numeri e simboli.

Ata Hakcil ha analizzato le password trapelate a seguito delle violazioni dei servizi nell'ultimo mezzo decennio ed i cui dump sono disponibili online su siti come GitHub o GitLab o sui vari forum di hacking.

Un'altra scoperta incredibile è che il set di dati di oltre 1.000.000.000 di credenziali includeva solo 168.919.919 password univoche, di cui oltre 7 milioni erano la classica "123456". La ricercatrice ha anche evidenziato che la lunghezza media della password in genere è di 9,48 caratteri, che non è completamente da bocciare sebbene gli esperti consiglino password da 16 a 24 caratteri in su.

Questo aspetto parzialmente positivo è bilanciato dal fatto che solo il 12% delle password contiene un carattere speciale: nel 29% sono caratterizzate solo da lettere e nel 13% solo da numeri. I risultati completi dello studio sono disponibili su Github.