Uno studio ha tracciato il valore dei post degli influencer negli ultimi anni

IZEA ha recentemente pubblicato un rapporto in cui traccia il valore dei post degli influencer su piattaforme social come Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ed anche sui blog proprietari. E' emerso che negli ultimi 13 anni c'è stato un vero e proprio boom.

Quanto valgono i post degli influencer nel 2019?

è aumentata in media del 12,3x da 134 Dollari a 1,643 Dollari. Un post sui blog è aumentato in media di 3,54 volte da 407 Dollari a 1,442 Dollari.

Secondo i ricercatori, Instagram resta il Re in termini di coinvolgimento degli utenti, e non è un caso che il valore dei post sia il più alto tra tutte le piattaforme: gli iscritti al posto di visualizzarli passivamente interagirebbero con essi rispetto a quanto accade su Facebook e Twitter. Di fatti, i post dei video ricevono interazioni fino al 49% in più rispetto alle fotografie classiche.

IZEA nota anche che l'aumento del valore dei contenuti di Instagram è stato registrato in concomitanza con l'introduzione delle storie: gli influencer grazie ad esse sono in grado di aumentare drasticamente le spese degli inserzionisti, in quanto ottengono un coinvolgimento superiore rispetto ai singoli post.