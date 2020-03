Studio trova somiglianze nel cervello delle api e nell'attività del cervello umano

Le api, oltre ad essere dei piccoli geni del mondo matematico, sembrano essere insetti davvero curiosi. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Otago, ha trovato un legame tra l'attività nel cervello delle api e quello umano. Le oscillazioni alfa in queste creature, infatti, hanno proprietà simili all'attività celebrale dell'uomo.

Le oscillazioni alfa sono associate a funzioni cerebrali come attenzione, memoria e coscienza. Studiare il cervello delle api, potrebbe potrebbe fornire nuove strade per capire il funzionamento del cervello umano. Sperimentare sulle persone è costoso, logisticamente difficile e richiede tempo, secondo Paul Szyszka.

Studiare la materia grigia delle api consentirà agli scienziati di superare i limiti e applicare nuove conoscenze per la ricerca e il potenziale trattamento del cervello umano. Nella loro ricerca, il team ha utilizzato semplici api da alveari all'aperto, stimolate con odori in laboratorio con elettrodi microscopici.

Secondo i ricercatori le api possono imparare ad associare gli odori al cibo in un modo simile a quello che possono fare gli esseri umani. Il team ora vuole determinare come cambino le oscillazioni alfa dell'insetto impollinatore in diverse situazioni: in particolare quando un'ape foraggia o dorme. L'obiettivo finale è quello di esaminare ulteriormente la relazione tra le onde cerebrali e la memoria di apprendimento.

Una via "traversa" per raggiungere un fine più grande: la conoscenza del cervello dell'uomo.