Studio utopistico rivela: gli occhi potrebbero essere lo 'specchio della salute cerebrale'

Siamo sempre stati abituati a pensare agli occhi come lo specchio dell’anima. Eppure sono diversi gli indizi che si nascondono negli strumenti con cui osserviamo il mondo intorno a noi. Un nuovo studio, infatti, ha scovato prove sulle malattie cerebrali rilevabili dal monitoraggio della retina umana.

Una delle patologie più aberranti che possono inficiare la salute del nostro cervello è l'Alzheimer. Si tratta di un disturbo che porta ad un declino cerebrale lento e inesorabile, i cui indizi possono passare in sordina per svariati anni fino alla sua manifestazione.

Un recente studio, condotto da un team di ricerca internazionale, sembra aver trovato delle prove che indicano una correlazione tra l’assottigliamento della retina e le facoltà cognitive in età avanzata.

Lo studio è ancora ai suoi albori, ma secondo i ricercatori, i risultati dello stesso potrebbero, in futuro, permettere di prevedere il rischio di incidenza di patologie neurodegenerative come l’Alzheimer, grazie ad un semplice esame della vista. In relazione a tale patologia, uno studio potrebbe aver trovato la cura per l’Alzheimer in un vaccino che ripristina la memoria.

Ashleigh Barrett-Young, ricercatrice dell'Università di Otago e coautrice dello studio, ha dichiarato "Dato che non siamo stati in grado di curare l'Alzheimer avanzato e che la prevalenza globale della malattia è in aumento, essere in grado di identificare le persone nella fase preclinica, quando potremmo ancora avere la possibilità di intervenire, è davvero importante".

Non si tratta del primo studio a suggerire la possibilità di rilevare rischi per la salute cerebrale attraverso esami oculari. Già nel 2018 era stato trovato un riscontro tra il morbo di Alzheimer e diverse patologie oculari, come glaucoma e degenerazione maculare. Per quanto tali correlazioni risultino affascinanti da un punto di vista scientifico, sono oggetto di un acceso dibattito e di indagini approfondite.

Per lo studio odierno, i ricercatori hanno valutato una serie di dati provenienti dal Dunedin Study, che monitorò l’andamento di circa 1.000 bambini nati al principio degli anni ’70. Tra questi, il team di ricerca ha selezionato 865 adulti, le cui scansioni oculari e test neuropsicologici sono proseguiti fino ai 45 anni.

Dai risultati delle analisi è emerso che i volontari con strati retinici più sottili presentavano punteggi più bassi nei test cognitivi, a prescindere dall’età. Ad ogni modo non è stata riscontrato un legame tra l’assottigliamento della retina e il declino delle prestazioni cognitive nel corso dello sviluppo degli individui tale da poter indicare un decorso di alcun tipo.

Le sottili fibre nervose retiniche dei soggetti di 45 anni, per quanto correlate ad un abbassamento della rapidità elaborativa del cervello, potrebbero essere solo il sintomo di un normale invecchiamento e non per forza di cose correlato alla malattia.

"I risultati suggeriscono che lo spessore della retina potrebbe essere un indicatore della salute generale del cervello” suggerisce Barrett-Young.

L’assottigliamento della retina, dunque, potrebbe essere indice di un declino cognitivo dovuto all’avanzare dell’età, ma non è possibile affermare con certezza che potrà prevedere patologie come l’Alzheimer. Si tratta di un campo di studi acerbo e dai risultati contrastanti, che necessita di un maggior numero di ricerche per appurare indizi sull’insorgenza di patologie cerebrali gravi. Per il momento dovremo accontentarci di occhi capaci di rivelare la vera età biologica.

L’eventualità futura di potersi servire di semplici esami oculari per scoprire segni di malattie come l’Alzheimer è entusiasmante, in quanto abbatterebbe anche i costi delle moderne tecniche di indagine.

"In futuro, questi risultati potrebbero comportare l'uso dell'intelligenza artificiale per eseguire una tipica tomografia a coerenza ottica , eseguita da un optometrista, e combinarla con altri dati sulla salute per determinare il probabile rischio di sviluppare l'Alzheimer" conclude con aria sognante Barrett-Young.