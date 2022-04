Gli studiosi stanno studiando una nuova forma di reminiscenza: la memoria di lavoro

Il "codice segreto" che il cervello usa per creare un tipo chiave di memoria è stato finalmente decifrato.

Questo tipo di memoria, chiamata memoria di lavoro, è ciò che consente alle persone di trattenere e manipolare temporaneamente le informazioni per brevi periodi di tempo.

Utilizzi la memoria di lavoro, ad esempio, quando cerchi un numero di telefono e poi ricordi brevemente la sequenza di cifre per comporre il numero, o quando chiedi a un amico le indicazioni per raggiungere un ristorante e poi tieni traccia delle svolte mentre guidi lì.

La nuova ricerca rappresenta un "passo avanti fondamentale" nello studio della memoria di lavoro, ha detto a WordsSideKick.com, in una e-mail, Derek Nee, assistente professore di psicologia e neuroscienze alla Florida State University. Per decenni, gli scienziati si sono chiesti come e dove il cervello codifichi i ricordi transitori.

Una teoria suggerisce che la memoria di lavoro si basa su speciali "magazzini" nel cervello, separati da dove il cervello gestisce le informazioni sensoriali in arrivo dagli occhi o dal naso, per esempio, e da dove vengono elaborati i ricordi a lungo termine, come le rimembranze di chi hai frequentato il ballo di fine anno, o le conoscenze di base che hai appreso a scuola. Queste zone non sono state considerate nel nuovo studio.

Un'altra teoria opposta suggerisce che "non ci sono depositi così speciali", ha detto Nee a WordsSideKick.com.

In questa teoria alternativa, la memoria di lavoro è essenzialmente un fenomeno emergente, che si manifesta "quando le rappresentazioni sensoriali e motorie vengono mantenute mentre colleghiamo il passato al futuro", ha detto Nee.

Secondo questa teoria, le stesse cellule cerebrali si accendono quando si legge per la prima volta un numero di telefono, come quando si scorre quel numero ancora e ancora nella memoria di lavoro.

Per concludere, vi proponiamo lo studio che afferma che ricordare male le cose significa che il cervello funziona bene.