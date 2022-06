Questo stupefacente baby mammut di 30.000 anni è perfettamente conservato

Mentre si trovava all'interno di una miniera di oro nel Trʼondëk Hwëchʼin Traditional Territory nello Yukon, in Canada, un minatore ha effettuato una scoperta forse più importante del ritrovamento del materiale prezioso: un cucciolo di mammut risalente a 30.000 anni fa e perfettamente conservato dalle influenze del tempo.

La creatura è stata chiamata Nun cho ga dagli anziani della Prima Nazione Tr'ondëk Hwëch'in nella lingua Hän, che si traduce letteralmente in "grande cucciolo di animale". Questo è il mammut mummificato più completo mai scoperto in Nord America, risale a 30.000 anni fa ed è rimasto congelato nel permafrost durante l'era glaciale.

Si tratta della "scoperta più importante in paleontologia in Nord America", secondo quanto ha riferito The Weather Channel, dopo che il dottor Grant Zazula, il paleontologo del governo dello Yukon, è stato intervistato. Per il professor Dan Shugar, dell'Università di Calgary, invece, che fa parte del team che ha scavato il mammut lanoso, questa scoperta è stata "la cosa scientifica più emozionante di cui abbia mai fatto parte."

Il mammut è conservato così bene che ha ancora le unghie dei piedi, pelle, peli, tronco e persino l'intestino intatto, con il suo ultimo pasto (una manciata d'erba) ancora presente all'interno delle sue viscere. "Come paleontologo dell'era glaciale, è stato uno dei miei sogni per tutta la vita trovarmi faccia a faccia con un vero mammut lanoso", afferma infine il dottor Zazula. "Quel sogno si è avverato oggi. Nun cho ga è spettacolare e uno degli animali mummificati dell'era glaciale più incredibili mai scoperti al mondo." A proposito, ecco dove si trovano i mammut meglio conservati mai scoperti.

Nel frattempo, sapete che c'è un'azienda che ha intenzione di riportare in vita queste creature?