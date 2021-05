Una stupefacente immagine del centro della Via Lattea come non lo avete mai visto

Il centro della nostra galassia, la Via Lattea, è anche il luogo in cui possiamo trovare Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio che ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole. In questo luogo è possibile osservare potenti raggi X illuminano le regioni centrali e potenti campi magnetici che si estendono per centinaia di anni luce.

Recentemente il telescopio a raggi X Chandra della NASA, aiutato dal telescopio MeerKAT in Sud Africa, ha ottenuto una splendida visione del centro della Via Lattea. L'immagine combinata fornisce una visione mai vista prima del centro della galassia e del suo modellamento da parte degli eventi che si scatenano in questa zona a causa del buco nero.

I risultati di questo lavoro sono pubblicati nella rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (così come le immagini che potrete trovare in calce alla notizia). "La galassia è come un ecosistema", spiega l'autore dello studio Daniel Wang, professore presso l'Università del dipartimento di astronomia del Massachusetts Amherst.

Quello che vedete sono i risultati sono il risultato di più di due decenni di ricerca, secondo quanto viene sottolineato in un comunicato. "Sappiamo che i centri delle galassie sono dove si trova l'azione e giocano un ruolo enorme nella loro evoluzione", continua Wang. Osservare il cuore della nostra galassia non è facile, poiché la nostra vista è oscurata da polvere e gas che nemmeno i telescopi a luce visibile più potenti (come Hubble) possono scrutare.

Fortunatamente Chandra, che osserva l'Universo ai raggi X, può penetrare la polvere e il gas offuscanti, rivelando i suoi segreti.