Questa stupefacente immagine mostra 3,32 miliardi di oggetti celesti

Così come riportato sull'Astrophysical Journal Supplement Series, un'immagine che ha portato via agli scienziati 2 anni di lavoro, un totale di ben 10 terabyte di dati e 21.400 esposizioni individuali combinate ha creato una delle migliori opere sullo spazio che mostra 3,32 miliardi di oggetti celesti.

L'opera che è stata appena rilasciata come parte del Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2) ci fornisce dei dettagli senza precedenti di questa parte dello spazio che dal nostro punto di vista rappresenta circa il 6,5% dell'intero cielo notturno, concentrandosi sul piano galattico di la Via Lattea dove si trova la maggior parte della massa della galassia.

La cosa ancor più incredibile? Grazie alla combinazione di diverse tecnologie ogni singolo corpo celeste (stelle, pianeta o altro) può essere riconoscibile dagli addetti ai lavori. "Si tratta di un'impresa piuttosto tecnica", afferma l'astronoma Debra Fischer della National Science Foundation (NSF) negli Stati Uniti - non coinvolta nella ricerca. "Immagina una foto di gruppo di oltre tre miliardi di persone e ogni singolo individuo è riconoscibile."

I risultati, insomma, sono davvero fantastici e adesso sono liberamente disponibili per altri ricercatori e per il pubblico in generale. "Gli astronomi studieranno attentamente questo ritratto dettagliato di oltre tre miliardi di stelle nella Via Lattea per i decenni a venire. Questo è un fantastico esempio di ciò che le partnership tra le agenzie federali possono ottenere."

Potrete osservare questa fantastica opera d'arte scientifica in calce alla notizia e visitando il sito ufficiale DECaPS2.