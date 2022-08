Lo stupefacente video di un alligatore cannibale che si nutre di un suo simile

Mentre si trovava sulla sua tavola da surf nel Silver Springs State Park in Florida, Tammy Shaw, residente a Port Charlotte, ha osservato una raccapricciante scena di cannibalismo tra due grandi alligatori. Uno di questo rettile, infatti, aveva tra le sue fauci un altro simile e lo stava masticando brutalmente.

Di fronte a una scena così incredibile, Shaw ha subito ripreso il momento con il suo smartphone. Dopo aver catturato un breve video degli alligatori lo ha pubblicato nel gruppo Facebook Alligators of Florida il 10 agosto. Gli utenti sono rimasti sbalorditi da una scena tanto unica quanto assurda.

Potrebbe sembrare strano, ma il cannibalismo non è affatto raro negli alligatori, secondo quanto affermato da Adam Rosenblatt, un assistente professore di biologia presso l'Università della Florida, che studia gli alligatori americani (Alligator mississippiensis). I rettili mangiano i loro simili per un semplice motivo: per fame (e pensate, sono perfino capaci di far ricrescere la loro coda).

"Gli alligatori mangeranno tutto ciò che riescono a contenere nella loro bocca, inclusi mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, insetti, crostacei, lumache e persino frutta e semi a volte", continua Rosenblatt. Per questo motivo è anche possibile che si nutrano di altri alligatori che invadono il loro territorio.

"Il cannibalismo dell'alligatore si verifica da milioni di anni e continuerà a verificarsi", afferma infine l'esperto. Insomma, queste sono creature incredibili che rispondono semplicemente alla legge della natura: gli animali uccidono per cibarsi e così come mangiano, altre volte vengono mangiati... come questo video di un airone che ingoia intero un cucciolo di alligatore.