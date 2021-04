Lo stupefacente video di un fulmine che disintegra all'istante un albero

Senza alcun dubbio i fulmini rientrano nelle forze della natura più potenti del nostro pianeta. Solitamente possiamo osservare questi fenomeni alzando gli occhi (al sicuro dentro le nostre abitazioni) durante un temporale. A volte, però, i fulmini arrivano a toccare terra, attirati da diverse variabili.

È proprio quello che è successo recentemente in una scuola degli Stati Uniti d'America: durante un temporale (così come potrete vedere nel video allegato alla notizia) un fulmine si è abbattuto su un albero, distruggendolo completamente come se fosse fatto di carta. A riprendere il fenomeno è stato il Servizio meteorologico nazionale statunitense Green Bay Wisconsin.

Questo è anche uno dei motivi per cui si sconsiglia sempre di ripararsi sotto un albero durante un temporale, allontanandosi il più possibile dalle strutture più alte della zona (le giraffe, da questo punto di vista, sono svantaggiate, letteralmente). Il video è stato originariamente condiviso da WLUK-TV FOX 11 ed è stato ripreso nella Wautoma High School di Wautoma, Wisconsin, la mattina del 9 aprile.

Un corpo colpito da un fulmine viene riscaldato per effetto Joule, e le grandi correnti in gioco possono, a seconda dei casi, incendiarlo o fonderlo all'istante. Addirittura, quando un fulmine si scarica nell'acqua, il liquido può vaporizzarsi. Fortunatamente l'evento non ha causato alcun ferito, ma ci ha lasciato un'incredibile dimostrazione della forza della natura.