Ecco lo stupefacente video della meteora che è stata avvistata ieri sera in Italia

Un evento ha lasciato sbalorditi tutti i testimoni del centro e del nord Italia che, in un periodo come questo, sono rimasti pietrificati da "strane luci nel cielo": una meteora è stata avvistata la sera del 5 marzo (ovvero ieri) in diverse parti della nostra bella penisola. Qualcosa che non capita di certo tutti i giorni.

Molto probabilmente, così come affermato dagli esperti, quello avvistato è stato un bolide, ovvero una meteora di elevata luminosità che spesso può dare origine a rumori simili a tuoni lontani. Sono numerose le segnalazioni arrivate dalla Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio e l'Umbria (non è sicuramente la prima volta che succede qualcosa del genere).

Potrebbe trattarsi di un frammento dell'asteroide 153 Hilda, già osservato tra sabato 26 e domenica 27 febbraio in alcune zone del nord-Italia. L'evento è durato meno di 10 secondi, tempo necessario per illuminare tutti i dintorni della zona di un caratteristico colore verde, molto probabilmente a causa del magnesio contenuto all'interno della pietra cosmica.

Una testimonianza video dell'incredibile fenomeno potrete trovarla in calce all'articolo, direttamente da un tweet condiviso da un utente che si trovava allo stadio di Roma. Scientificamente parlando il termine "bolide" è sbagliato, semplicemente perché gli astronomi non distinguono le meteore in base alla loro luminosità.

Tuttavia nel linguaggio comune viene utilizzato per descrivere una di queste pietre cosmiche con una magnitudine superiore a quella di qualsiasi stella e pianeta, ma inferiori solo alla luminosità del Sole e della Luna.