Stupefacenti foto della Terra dalla Luna mostrate da una missione della Corea del Sud

La prima missione spaziale della Corea del Sud ci ha mostrato delle strepitose immagini della nostra luna. Quattro mesi fa, infatti, è stato lanciato il veicolo spaziale noto come Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 ed è finalmente arrivato recentemente sul satellite.

Per festeggiare l'impresa, che non è sempre scontata come dimostra la sonda Beresheet, l'agenzia spaziale della Corea del Sud ha ora rilasciato immagini da "180 milioni di dollari" - questo il costo del veicolo spaziale - che mostrano il cratere e la superficie lunare in primo piano con la Terra, in lontananza, da dietro.

Le immagini hanno un duplice scopo: oltre a celebrare il successo della missione, aiuteranno a identificare i siti per una missione robotica di atterraggio lunare sudcoreano destinata al lancio intorno al 2032 (lo stesso periodo che vedrà dei campioni da Marte ritornare sulla Terra).

Il KPLO, chiamato anche Danuri, è un orbiter (ovvero un veicolo che gira intorno al satellite) entrato nella sua orbita pianificata con un'altitudine media di 100 chilometri sopra la superficie lunare il 26 dicembre. La sua missione dovrebbe durare un anno e anche la NASA utilizzerà il veicolo spaziale grazie a uno strumento chiamato "ShadowCam", progettato per individuare regioni in ombra permanentemente ai poli lunari alla ricerca di accenni di depositi di ghiaccio d'acqua.

In questo modo l'agenzia spaziale americana individuerà quei punti perfetti per l'atterraggio umano con le missione Artemis.