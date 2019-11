La stupenda Batmobile della Lego tratta dal film di Batman del 1989

Lego ha annunciato un nuovo set da collezionisti, questa volta dedicato a Batman. Il set raffigura la batmobile vista nel film del 1989 — quello con Michael Keaton e diretta da Tim Burton. Jack Nicholson interpretava Joker. Dalle foto "rubate" sembra essere un set semplicemente maestoso.

Il set 76139 Batmobile è evidentemente pensato per i collezionisti, e si inserisce nella categoria di prodotti fascia premium del calibro della linea UCS di Star Wars (quella del Millennium Falcon e del nuovo Star Destroyer). In precedenza Lego aveva realizzato un altro veicolo di Batman sempre dedicato ai collezionisti, parliamo del set 76023 che raffigurava il Tumbler vista nella trilogia di Nolan.

La Batmobile Lego è stata già avvistata in Danimarca, a Billund dove un negozio —probabilmente per errore— l'ha già messa negli scaffali. Lì viene venduta a 279 euro, ma normalmente i prodotti Lego hanno un prezzo leggermente più alto nel Paese, viste le tasse più alte. Così, salvo sorprese, nel mercato europeo la nuova Batmobile dovrebbe venire venduta a 249 euro.

Il set include 3.306 pezzi (come potete immaginare, prevalentemente neri) oltre che tre minifigure: Batman, Vicky Vale e Joker.

Sembrerebbe che con l'acquisto di questo set, almeno durante la fase di lancio, si riceverà in regalo anche il mini-set 40433 "Batmobile Limited Edition", raffigura sempre la Batmobile del film di Norton, ma in scala ridotta e quindi lunga appena 29cm. Trovate le foto del set sempre in galleria, ma non sappiamo se sarà effettivamente distribuita in questo modo o se, al contrario, sarà un set disponibile per la vendita — la tipologia di codice farebbe presupporre di no.