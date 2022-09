Stupenda foto paragone dei mega-razzi NASA: SLS vs Saturn V, qual è il più 'bello'?

Da qualche mese, al sito del Kennedy Space Center, si può ammirare in tutta la sua maestosa imponenza lo Space Launch System (SLS), il nuovo "mega razzo" della NASA che sarà la chiave per riportare l'umanità sulla Luna. Ovviamente, il confronto con il Saturn V non ha tardato ad arrivare.

Ben 53 anni fa l'uomo metteva piede sulla Luna per la prima volta nella sua storia e oggi - dopo mezzo secolo di evoluzione, guerre, progressi in ambito scientifico e medico - stiamo assistendo all'inizio di un nuovo ciclo di esplorazione spaziale, che potrebbe aprire le porte a imprese che prima potevamo solo sognare.

Le Missioni Artemis sono il perno fondamentale su cui si basa questa speranza, soprattutto per quanto riguarda la NASA e i suoi ingegneri, che da oltre 10 anni lavorano al progetto nonostante le mille difficoltà e i copiosi rinvii (che hanno reso l'SLS un razzo spaventosamente costoso). Ma a circa 48h dal lancio inaugurale della missione Artemis I è giusto accantonare per un attimo i pareri controversi sul progetto, e concentrarci su un piacevole paragone con il passato.

Oltre 50 anni fa nasceva il programma di esplorazione lunare Apollo, il quale riuscì a portare ben 12 uomini sulla Luna (e, soprattutto, riuscì a riportarli indietro tutti sani e salvi). Il merito di questo successo si deve ad un vero mostro di potenza della tecnologia, che resta ancora oggi uno dei razzi più potenti (e affascinanti) della storia: il Saturn V.

È inevitabile che il paragone nasca spontaneo, soprattutto quando esistono due foto simili così tremendamente suggestive e affascinanti dei due vettori. Le immagini le trovate a massima risoluzione in calce alla news e - come noterete voi stessi - il mood notturno rende ancora più incredibile il paragone.

Le differenze tecniche tra i due razzi sono comunque sostanziali, e le analizzeremo in un'altra news dedicata (magari appena Artemis I ritenterà il volo verso la Luna), ma già ad occhio si possono notare alcune diversità interessanti, ad esempio: SLS (a sinistra) è provvisto di due booster laterali mentre il Saturn V (a destra) no, e la sua potenza risiedeva tutta nei suoi stadi centrali separabili.

Anche la Struttura di servizio Statica e i colori sono molto diversi, e per un buon motivo: il nuovo razzo della NASA si chiama Space Launch System, a identificare che è tutto un modo nuovo di lanciare i razzi nello spazio, richiedendo quindi nuove piattaforme e nuovi mezzi di controllo.

Il Saturn V aveva quella trama "a scacchiera" perché era un modo molto utile per riconoscere le sezioni del vettore, e studiarne facilmente i movimenti di rollio, beccheggio e imbardate.

L'SLS invece è di un marroncino scuro nella parte centrale, un colore già visto durante i voli degli Space Shuttle quando erano ancorati al serbatoio centrale di combustibile liquido: è una colorazione prettamente funzionale e di nessuno scopo estetico, in quanto quella tonalità di marrone è il colore del rivestimento che serve a mantenere isolato il serbatoio. Visto che la vernice pesa, e che il corpo centrale non va molto lontano nello Spazio, non è stato ridipinto del tipico bianco.

Secondo voi qual è il più bello o il più affascinante? Scegliere è difficile, in quanto l'attaccamento affettivo verso il Saturn V è forte, ma potrebbe sorprenderci anche l'SLS... molto presto.

Crediti di immagine: NASA/Joel Kowsky.