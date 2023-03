Una stupenda immagine ci mostra la prima supernova mai documentata, 1800 anni fa

Osservata per la prima volta da astronomi cinesi quasi 2000 anni fa, durante la dinastia Han, SN 185 è la più antica supernova vista dall'uomo di cui si abbia documentazione certa. Ora, la "Dark Energy Camera" ha scattato una nuova foto, rivelando tutto lo splendore di questa incredibile esplosione.

La supernova, avvenuta il 7 Dicembre del 185 d.C. (da cui il nome), si trovava a 8000 anni luce di distanza, nella direzione di Alpha Centauri. Questo evento transitorio luminoso fu chiamato "stella ospite" dagli antichi astronomi, rimanendo visibile a occhio nudo per circa 8 mesi.

L'oggetto celeste che possiamo osservare oggi, chiamato RCW 86, non è altro che un rimasuglio dell'antica esplosione stellare. È estremamente lieve e vasto, il che rende la sua identificazione più complessa del normale. La sua notevole vastità ha persino portato gli astronomi a domandarsi se fosse effettivamente correlato alla supernova.

Se così fosse, si tratterebbe di una supernova particolarmente potente, in grado di espandersi molto in un periodo relativamente ristretto. Per comprendere meglio cosa la rende così speciale i ricercatori hanno osservato l'oggetto attraverso i raggi X, scoprendo che l'espansione dell'onda d'urto sta viaggiando a ben 2700km al secondo.

Una velocità impressionante, che fa muovere le particelle all'interno più velocemente dei nostri acceleratori di particelle più energetici. Le successive analisi hanno anche rilevato un'alta concentrazione di ferro, fornendo un indizio sul tipo di supernova che ha avuto luogo. I ricercatori credono si sia trattato di una supernova di tipo Ia, caratterizzata dalla presenza di una stella compagna, in questo caso una nana bianca.

Un evento così intenso, infatti, potrebbe essere avvenuto solo in un sistema stellare binario, in cui la stella nana si "ciba" del materiale della stella compagna fino a causarne l'esplosione. A proposito, sapevate della scoperta di una nana bianca sopravvissuta ad una supernova?

[NOIRLab]