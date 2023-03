Questo stupendo video confronta la dimensioni di 150 animali viventi ed estinti

Sappiamo che sul nostro pianeta sono esistite delle creature davvero gigantesche e anche oggi ci sono animali che raggiungono dimensioni importanti (sì, stiamo parlando della balenottera azzurra). Una nuova bellissima animazione del canale YouTube di Global Data ha confrontato le dimensioni di 150 animali viventi ed estinti.

Il filmato, che potrete vedere come sempre qui sopra, parte da minuscole creature come le api, con la loro modesta grandezza di 1,2 centimetri, fino a bestie enormi come il Supersaurus che aveva una lunghezza di 2.833,33 api (e addirittura è considerato persino più grande della balenottera azzurra ma per quanto riguarda la mole).

Parlando di dinosauri, il più grande di tutti era sicuramente l’Argentinosaurus. Dopo attente rivalutazioni, è stato possibile stimare una lunghezza poco superiore ai 30 metri ed un peso di 75-80 tonnellate. Addirittura il Bruhathkayosaurus, in base alle poche ossa trovate, sembrava raggiungere i 35 metri.

Ad oggi sappiamo che sono le balenottere azzurre ad avere il titolo di creature più grandi della Terra. Quest'ultima è inoltre l'animale più grande mai esistito, superando in dimensioni anche i dinosauri più mastodontici. Pensate, infatti, che ha un peso di circa 200 tonnellate, con un cuore pesante fino a 200 chilogrammi.

